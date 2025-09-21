Liam Gallagher drohen 8 Millionen Euro Unterhalt für Tochter

Obwohl er sie nie kennenlernte, könnte Liam Gallagher (53) zu einer astronomisch hohen Unterhaltszahlung gezwungen sein. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, zahlte der Sänger bisher etwa 3.500 Euro Unterhalt pro Monat an die Journalistin Liza Ghorbani, mit der er 2013 Tochter Gemma bekam. Zu Beginn des Jahres soll Liza aber einen Antrag auf eine Erhöhung der Zahlung bei einem US-Gericht eingereicht haben. Demnach könnte der Oasis-Star dazu verpflichtet werden, rund 573.000 Euro jährlich für die Erziehung seiner Tochter an Liza zu zahlen. Damit würde er insgesamt auf einen Betrag von etwa 8 Millionen Euro kommen, denn in den USA muss nach einer Gesetzesänderung bis zum 26. Lebensjahr eines Kindes Unterhalt gezahlt werden. Noch gibt es wohl aber keine Einigung.

Auslöser für die Einreichung des Antrags war wohl die aktuelle Reunion-Tournee von Oasis, die bereits mehrfach als sehr lukrativ bezeichnet wurde. "Es ist klar, dass Liza und ihr Anwaltsteam hoffen, von Liams hohen Tournee-Einnahmen zu profitieren", verriet ein Insider vor Tourstart gegenüber The Sun. Dabei sei Liam nie geizig gewesen, wenn es um Gelder für seine vier Kinder geht – auch nicht bei Gemma. Er sei immer großzügig gewesen: "Das verursacht Liam unnötigen Stress, während er sich auf die Tournee vorbereitet." Dabei kennt der Brite seine Tochter nicht: Gemma entstand 2013 durch eine Affäre. Zu dem Zeitpunkt war er noch mit der Sängerin Nicole Appleton (50) verheiratet.

Tatsächlich lohnte sich die Tour von Oasis bisher sehr für Liam und seinen Bruder Noel Gallagher (58). Medienberichten zufolge sollen die Ticketverkäufe den beiden über 86 Millionen Euro eingebracht haben. Den Fans der Kultband wird die Tour aber sehr viel mehr bedeuten: Nach Jahrzehnten des Streits rauften Liam und Noel sich nämlich endlich wieder zusammen und kehrten gemeinsam auf die Bühne zurück. Die Resonanz ist gewaltig. Schon jetzt sollen den "Wonderwall"-Interpreten zahlreiche neue Konzertangebote vorliegen. Aktuell sind 41 Shows geplant – es besteht aber die realistische Möglichkeit, dass Liam und Noel ihre Reunion-Tour angesichts der lukrativen Angebote verlängern.

Getty Images Liam Gallagher im Februar 2022

Imago Oasis-Star Liam Gallagher im Juli 2025 in Manchester

IMAGO / Avalon.red Liam und Noel Gallagher beim Oasis-Reunion-Konzert 2025