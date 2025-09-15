So cool blickte Barbara Schöneberger Goldenen Henne entgegen

Barbara Schöneberger (51) hatte allen Grund zur Freude: Bei der feierlichen Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig wurde sie in der Kategorie "Entertainment" ausgezeichnet und durfte den begehrten Preis mit nach Hause nehmen. Noch vor der Show sprach die Moderatorin mit Promiflash über ihre Teilnahme und zeigte sich dabei völlig entspannt. Barbara betonte, dass sie weder als Nominierte noch als Moderatorin des Vorjahres nervös sei. "Ich bin ehrlich gesagt weder noch nervös. Ich komme einfach, freue mich wahnsinnig und hoffe, dass die Fotos hinterher gut ausschauen, dass es nicht zu lang wird, dass es lustig wird, dass es jetzt gleich vielleicht ein Glas zu trinken gibt", verriet sie.

Die Entertainerin sah den Abend als besonderen Freizeitmoment für sich und genoss die Atmosphäre bei der Veranstaltung: "Meine Erwartungen an so einen Abend sind eigentlich nicht besonders hoch, sondern ich freue mich wirklich, dass das heute für mich ein freier Abend ist. Falls ich gewinnen sollte, einmal auf die Bühne gehen und mich kurz bedanken – das kriege ich schon hin." Dass dieser Moment dann tatsächlich eintraf, sorgte für ein umso strahlenderes Lächeln bei Barbara, die unter tosendem Applaus ihren Platz auf der Bühne einnahm.

Die Wahl-Berlinerin ist seit Jahren aus der deutschen Fernseh- und Unterhaltungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Neben ihren vielen Moderationsjobs begeistert sie auch als Sängerin und Schauspielerin ihre Fans. Privat legt die zweifache Mutter großen Wert darauf, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Trotzdem schafft sie es regelmäßig, beruflich mit Leichtigkeit zu glänzen. Mit ihrem erfrischend unkomplizierten Umgang und ihrer Bodenständigkeit ist Barbara einfach Kult – und dafür lieben sie ihre Fans genauso wie die Menschen, die sie immer wieder mit Preisen wie der Goldenen Henne auszeichnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger mit ihrer "Goldenen Henne", September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress Barbara Schöneberger, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger moderiert beim "Deutschen Fernsehpreis", September 2025