Verlust der Mutter: So geht Ina Borck mit der Trauer um

Ina Borck (29) hat sich wenige Monate nach einem großen Verlust ihren Fans anvertraut. Im März musste die Influencerin Abschied von ihrer geliebten Mutter nehmen, die an den Folgen einer Krebserkrankung verstarb. In einem emotionalen Video auf Instagram erzählte Ina, wie schwer es ist, mit diesem Schmerz zu leben: "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, wie sehr sie mir fehlt." Das Video wurde in einem Wohnzimmer gedreht, das für Ina und ihre Mutter eine besondere Bedeutung hat. Dort habe sie das letzte Mal wirklich glückliche Momente mit ihrer Mutter verbringen dürfen.

In ihrem ehrlichen Beitrag spricht Ina ihre Follower direkt an und versucht, auch anderen Trauernden Kraft zu geben. Sie empfiehlt, den Schmerz zuzulassen und sich keine künstlichen Grenzen oder Erwartungen zu setzen. "Es ist wirklich vollkommen in Ordnung, wenn es Tage gibt, in denen man sich nicht gut fühlt, man sich einfach manchmal in eine Ecke verkriecht und wirklich einfach nur heulen möchte. Alles wirklich mal rauslässt, wenn man vielleicht noch irgendwie schreien möchte, das ist wirklich vollkommen in Ordnung", ermutigte sie ihre Zuschauer. Zu ihrem Video schrieb sie außerdem, dass sie hoffe, mit ihren Worten anderen helfen zu können, mit ihrem Verlust umzugehen. Die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit ihrer Mutter seien ihr besonders wichtig, um die Trauer zu verarbeiten.

Bereits im April verriet Ina, wie es ihr kurz nach dem schweren Verlust ging. "Die letzten Wochen waren wirklich sehr belastend für mich. Ich bin nachts wegen der Gedankenkreise kaum zur Ruhe gekommen. Auch tagsüber war vieles nicht leicht für mich", gestand die Content Creatorin damals offen in ihrer Instagram-Story. Ihr Freund Fabi habe ihr in dieser schweren Zeit zur Seite gestanden und extra einen Kurzurlaub organisiert, damit sie beide abschalten konnten. "Das Wochenende hat wirklich gutgetan", stellte Ina fest.

Instagram / inaontour Ina mit ihrer Mutter

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

