Nach Schlaganfall: Inaontour fällt Sporttreiben nicht leicht

Ina Borck (29), besser bekannt als Social-Media-Star Inaontour, kämpft sich weiterhin durch die Herausforderungen, die ihr ein schwerer Schlaganfall im Jahr 2022 auferlegt hat. Die Influencerin gibt offen Einblicke in ihren Alltag und spricht dabei auch über die körperlichen Einschränkungen, die sie seitdem begleiten. In einer Fragerunde auf Instagram verriet sie, dass selbst das Stehen auf einer freien Fläche für sie extrem herausfordernd sei. "Ich versuche es... Leider ist es für mich nicht so einfach." Dennoch versuche sie, aktiv zu bleiben: Im Garten probiert sie Sportarten wie Badminton oder Minigolf aus. Für das kommende Jahr hat sie sich schließlich ein großes Ziel gesetzt: "Ich möchte wieder auf den Tennisplatz und ein paar Ballwechsel schaffen", erklärte sie entschlossen.

Ein Hoffnungsschimmer ist für Ina eine neue Therapie, die sie Ende Oktober beginnen wird. Es handelt sich dabei um eine innovative Behandlung, auf die sie große Stücke setzt. Wie Ina in ihrer Fragerunde erzählte, hat sie kürzlich die Zusage für diese Maßnahme erhalten und hofft nun, mit dem neuen Ansatz weitere Fortschritte zu erzielen. "Es handelt sich dabei um eine relativ neuartige Art der Behandlung und ich bin super aufgeregt", teilte sie ihre Vorfreude mit ihren eine Million Followern. Gleichzeitig setzt sie auf kleine Schritte in ihrem Alltag, um ihre Beweglichkeit und Ausdauer weiterhin zu verbessern – auch wenn der Weg nicht einfach ist. Vor allem, weil sie sich permanent mit Hasstiraden im Netz konfrontiert sieht.

Bereits zuvor hatte Ina schwierige Phasen in ihrem Genesungsprozess durchlebt. Die Influencerin berichtete, dass es insbesondere in den letzten Monaten Momente gab, in denen sie sich über mangelnde Fortschritte beklagte. "Mein Arm macht einfach keine Fortschritte, und auch ich insgesamt mache gerade keine Fortschritte", erzählte sie auf Instagram sichtlich betroffen. Doch trotz Rückschlägen findet sie immer wieder neue Kraft und Motivation, um an ihrem körperlichen und mentalen Wohlbefinden zu arbeiten. Ihre positive Einstellung und der offene Umgang mit ihren Herausforderungen finden bei ihrer Community großen Zuspruch – Fans schätzen ihre Ehrlichkeit und loben ihren Kampfgeist.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour, 2025