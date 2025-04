So geht es Coupleontour-Ina nach tragischem Tod ihrer Mutter

Ina Borck (29) hat in den vergangenen Jahren einige Schicksalsschläge durchgemacht. Vor knapp zwei Monaten erreichte die Coupleontour-Bekanntheit dann die nächste Hiobsbotschaft: Ihre Mutter verstarb an den Folgen einer Krebserkrankung. Seitdem hatte die Influencerin viel um die Ohren. "Die letzten Wochen waren wirklich sehr belastend für mich. Ich bin nachts wegen der Gedankenkreise kaum zur Ruhe gekommen. Auch tagsüber war vieles nicht leicht für mich", verrät sie nun in ihrer Instagram-Story. Ihr Freund Fabi habe deshalb extra einen Kurzurlaub organisiert, um gemeinsam abzuschalten. "Das Wochenende hat wirklich gutgetan", stellt Ina fest.

Im vergangenen Winter machte die Social-Media-Bekanntheit erstmals die Diagnose ihrer Mama öffentlich. Damals berichtete Ina: "Sie hat Lungenkrebs im vierten Stadium. Sie verträgt die Therapie gegen den Krebs aktuell ganz gut. Allerdings ist ihr Herz schwach, weswegen es immer wieder zu Rückschlägen kommt." Etwa drei Monate später verstarb die gebürtige Bulgarin dann an der schweren Krankheit.

Ihre Berühmtheit erreichte Ina durch ihre Beziehung mit ihrer Partnerin Vanessa Borck (28). 2022 brachte Nessi ihre gemeinsame Tochter Livi auf die Welt, doch kurze Zeit vorher hatte Ina einen Schlaganfall, wodurch sie die Entbindung nicht miterleben konnte. Seitdem arbeitet die 29-Jährige intensiv daran, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Die Beziehung hielt den Strapazen allerdings nicht stand – im September verkündeten die beiden Frauen ihre Trennung im Netz. Doch inzwischen hat die 29-Jährige mit ihrem Freund Fabi wieder einen Partner an ihrer Seite.

Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

Instagram / inaontour Nessi und Ina Borck, Ex-Partnerinnen