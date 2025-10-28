Ina Borcks Liebe zu Fabi braucht keinen festen Fahrplan

Ina Borck (29) hat sich in einer aktuellen Instagram-Fragerunde offen über ihr Liebesleben geäußert. Ein neugieriger Fan wollte wissen, ob sie sich vorstellen könne, ihren Partner Fabi zu heiraten. Ina, die zuvor mit Vanessa Borck (29) verheiratet war, gab zu, sich noch nie in dieser Situation befunden zu haben. "Ich liebe Fabi unbeschreiblich doll, habe aus der Vergangenheit gelernt, dass man nie wissen oder in die Zukunft schauen kann", so der Social-Media-Star. Sie erklärte, dass sie ihn über alles schätze und sich ein Leben ohne ihn an ihrer Seite nicht mehr vorstellen könne, betonte aber auch, dass die Entscheidung ganz spontan und aus dem Bauch heraus getroffen werden müsste.

Die Ehe mit Vanessa ist bereits seit einiger Zeit Geschichte. Die beiden Influencerinnen hatten als coupleontour mehr als zwei Millionen Follower begeistern können. Nach der Trennung war Vanessa aka Nessi als Hauptakteurin in der letzten Staffel Princess Charming zu sehen. Über ihre Beziehung mit Fabi spricht Ina nach all der turbulenten Zeit nun mit großer Wärme und Bewunderung. Sie schwärmte öffentlich von den kleinen Gesten, die ihren Alltag miteinander so besonders machen – wie zum Beispiel, dass Fabi ihr seine Decke geben würde, auch wenn er selbst frieren müsste. Auf die Frage nach einer möglichen Hochzeit antwortete sie jedoch vorsichtig und stellte klar, dass dies keine Entscheidung sei, die sie voreilig oder ohne entsprechenden Anlass treffen würde.

Ina hatte sich in der Vergangenheit bereits darüber geäußert, dass ihr in Beziehungen Treue und die klare Verbundenheit sehr wichtig seien. Offenbar hat sie aktuell in Fabi den Mann gefunden, der genau diese Bedürfnisse erfüllt. Die Influencerin zeigt sich in ihren Antworten auf Instagram sympathisch und bodenständig, vermeidet jedoch übermäßiges Vorausplanen und lebt stattdessen lieber im Moment. Die Verbindung zu Fabi scheint trotz ihres intensiven Alltags – wie Ina es formulierte, sehen sie sich fast "24/7" – weiterhin stark und harmonisch zu sein: "Ich könnte noch ewig so weitermachen, denn es gibt so viele solcher Beispiele, die mir zeigen, dass wir uns lieben." Und das ist für den Moment das Einzige, das zählt.

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Instagram / inaontour Nessi und Ina Borck, Ex-Partnerinnen

Instagram / inaontour Ina Borck, September 2025