Kritik wegen Gewichtszunahme: Ina Borck spricht Klartext

Ina Borck (29) reagiert in einem emotionalen Instagram-Video auf die Kritik an ihrer Gewichtszunahme. Die Influencerin, die nach einem Schlaganfall im Juli 2022 unter anderem das Laufen neu erlernen musste, zeigt sich offen und ehrlich: "Ja, ich habe zugenommen. Das sehe ich selbst." Sie erklärt, dass sie sich in ihrer Vergangenheit regelrecht "heruntergehungert" hatte. "Ich habe jede Kalorie gezählt und bin oft hungrig ins Bett gegangen", schildert die gebürtige Brandenburgerin. Nach ihrem Schlaganfall sei es für sie ein großes Problem gewesen, keinen Sport mehr treiben zu können.

Damals fühlte sie sich gezwungen, extreme Maßnahmen zu ergreifen, um die Kontrolle über ihr Gewicht zu behalten – selbst während der Genesungsphase. Als sie schließlich mit 59 Kilogramm das Krankenhaus verließ, hatte sie zwar ihr Zielgewicht erreicht, doch mental war sie gebrochen. Heute habe sie erkannt, dass Verbote sie nicht glücklich machen und sich von diesen befreit: "Ich lebe nicht mehr in Verboten, sondern in den Momenten."

Inas Fans schätzen ihre offene Art. Die Ex-Frau von Vanessa Borck (29) scheut sich nicht davor, über Rückschläge in ihrem Leben zu sprechen. Seit dem Schlaganfall arbeitet die 29-Jährige daran, ihre Mobilität zurückzubekommen, doch in letzter Zeit blieben Erfolgserlebnisse aus. "Mein Arm macht einfach keine Fortschritte, und auch ich insgesamt mache gerade keine Fortschritte", berichtete sie im September im Netz. Für Ina sei es schwierig, inmitten dieser Stagnation optimistisch zu bleiben.

Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

