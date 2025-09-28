Erfolgserlebnis: Ina Borck fährt das Auto ihres Freundes

Ina Borck (29) erlebt einen bedeutenden Moment: Die Influencerin saß wieder ohne Hilfsmittel hinter dem Steuer eines Autos. Aufgrund eines Schlaganfalls, der eine halbseitige Lähmung zur Folge hatte, war dies lange unmöglich. Doch jetzt wagte sie sich im Wagen ihres Freundes Fabi ans Lenkrad. "Es war wirklich ein megaschönes Gefühl, aber ich muss sagen, ich habe vor der Größe des Autos doch ganz schön Respekt", erzählte sie ihren Fans auf Instagram. Die Influencerin sei sich bewusst, dass viele Menschen dies als alltäglich abtun würden, doch für sie sei es ein großer Schritt, der sie motiviere, in ihrer Physiotherapie am Ball zu bleiben.

Die Spritztour fand in einer Privatstraße statt, da Ina aufgrund ihrer einseitigen Lähmung nicht ohne einen Knauf am Lenkrad am Straßenverkehr teilnehmen darf. Die Fans der Netzbekanntheit zeigten sich in den sozialen Medien begeistert von ihrer Kraft und ihrem Mut, sich große Ziele zu setzen. Viele von ihnen äußerten ihre Bewunderung, wie Ina trotz der Einschränkungen optimistisch bleibt und weiterhin für ihre Ziele kämpft. "So toll, meine Liebe! Du bist eine wahre Kämpferin!", schrieb eine Userin unter den Post.

Ina spricht immer wieder über die Herausforderungen, mit denen sie seit ihrem Schlaganfall kämpft. Die Genesung ist für die Wahlkölnerin ein langer Weg, bei dem zuletzt die großen Sprünge ausblieben. "Mein Arm macht einfach keine Fortschritte, und auch ich insgesamt mache gerade keine Fortschritte", berichtete sie ihren Followern Mitte September im Netz. Dass sie auch die Schattenseiten mit ihrer Community teilt, stärkt ihre Verbindung zu den Fans, die sie für ihre Offenheit und Authentizität schätzen.

