Donald Trumps unerwartete Worte zur Swift-Kelce-Verlobung

Gerade erst haben Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) ihre Verlobung bekanntgegeben, da bricht auch schon eine Wortmeldung aus unerwarteter Richtung herein: Donald Trump (79) äußerte sich während eines Kabinettstreffens im Weißen Haus zu dem neuen Paar der Stunde. "Ich wünsche ihnen viel Glück", sagte der Präsident der Vereinigten Staaten gegenüber Reportern. Er fügte laut Deadline hinzu: "Ich denke, er ist ein großartiger Spieler und ein toller Typ, und ich glaube, dass sie eine fantastische Person ist."

Die Aussagen des Politikers kommen durchaus überraschend, denn die Beziehung zwischen ihm und der Künstlerin war bislang von Spannungen geprägt. Noch vor einigen Monaten hatte Donald deutliche Kritik an Taylor geübt, nachdem sie seine damalige politische Gegnerin Kamala Harris (60) unterstützt hatte. Er sprach damals sogar so weitreichend von sich, dass er erklärte: "Ich hasse Taylor Swift." In einem weiteren Kommentar bezeichnete er sie als "woke Sängerin" und kommentierte abfällig ihre äußere Erscheinung als "nicht mehr heiß" auf der Plattform Truth Social. Der plötzliche Sinneswandel und die wohlwollenden Worte zu ihrer Verlobung werfen die Frage auf, wie lange diese positive Haltung anhalten wird.

Taylor und Travis, die in der Musik- und Sportwelt zu absoluten Größten gehören, zählen für viele Fans als regelrechtes Traumpaar. Nicht nur Taylors Verlobungsring, sondern auch die kreative Ankündigung der Verlobung sorgten für Begeisterung. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten", schrieb die 35-Jährige humorvoll zu einigen beeindruckenden Fotos des romantischen Moments auf Instagram. Die Aufnahmen zeigen das frisch verlobte Paar innig vereint in einem Garten voller Blumen, wobei es keine Zweideutigkeiten über Taylors Antwort auf den Antrag gibt. Die Liebe zwischen den beiden scheint eindeutig in vollem Aufblühen und begeistert nicht nur ihre Fangemeinden.

Anzeige Anzeige

Tasos Katopodis/Getty Images, David Eulitt/Getty Images Collage: Donald Trump, Taylor Swift und Travis Kelce

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump im Mai 2025 im Oval Office

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift