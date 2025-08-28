Dakota Johnson hängt emotional an ihrer langen Haarepracht

Dakota Johnson (35) hat in einem Interview selbstironisch über ihre Haarpracht gesprochen. Die Schauspielerin ist bekannt für ihre langen, dunkelbraunen Haare mit Pony und wird von vielen als "Haar-Ikone" bewundert. "Ich bin offensichtlich physisch an mein Haar gebunden, aber auch sehr emotional. Ich sollte wohl mal etwas Neues probieren, aber ich glaube nicht, dass ich es tun werde", sagte Dakota lachend im Gespräch mit Etalk. Ihr Markenzeichen, das sie seit Jahren pflegt, wurde von ihrem Stylisten Mark Townsend geprägt, der ihre Frisur jugendlich und erfrischend halten möchte.

Während Dakota bei ihrem Look auf Kontinuität setzt, experimentiert sie deutlich mutiger mit ihrer Garderobe. In New York City fiel sie kürzlich mit einem originellen Look auf: Ein gelber Wildleder-Blazer, kombiniert mit Jeans und edlem Diamantschmuck im Wert von mehr als 100.000 Dollar, ließ sie aus der Menge hervorstechen. Ein weiteres Highlight war ihr transparenter Midi-Look, den die Schauspielerin mit schlichten Accessoires abrundete. Ihre Styles bleiben dabei immer wandelbar und individuell, wie sie immer wieder bei öffentlichen Auftritten beweist.

Die Schauspielerin, die weltweit vor allem durch ihre Rolle in Shades of Grey bekannt wurde, spricht oft offen darüber, wie sie sich in ihren Rollen auf Intimität vorbereitet. In einem früheren Interview verriet sie, dass die Arbeit an intimen Szenen für sie stets auf die Persönlichkeit der Filmfigur abgestimmt wird. Privat scheint sie dabei ebenso selbstbewusst und unbeschwert, wie sie sich öffentlich zeigt. Diese Balance zwischen Professionalität und persönlichem Stil macht Dakota zu einem faszinierenden Star, der sich auf mehreren Ebenen treu bleibt.

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

