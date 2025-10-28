Mit Cocktail: Dakota Johnson schneidet ihren Pony selbst

Dakota Johnson (36) hat in einem Interview mit Vogue Deutschland eine ungewöhnliche Schönheitsroutine verraten. Die Schauspielerin, die für ihre charakteristischen Ponyfrisuren bekannt ist, gestand, dass sie ihre Stirnfransen meistens selbst schneidet – und das gerne in Gesellschaft eines Martinis. Es begann alles in ihrer Kindheit, sagte sie: "Ich habe sie das erste Mal mit vier Jahren selbst geschnitten und war sofort begeistert." Dass dieser Ansatz manchmal auch zu kleinen Missgeschicken führt, gibt Dakota offen zu, betont aber, dass es nicht jedes Mal schiefgeht.

Ihre Haarpflege hält die Shades of Grey-Darstellerin ansonsten recht simpel: Stylingprodukte meidet sie weitgehend und lässt ihr Haar häufig an der Luft trocknen. Lediglich ein Serum der Marke Crown Affair unterstützt ihren Look. Anders sieht es bei öffentlichen Anlässen aus, wo Stylingprofis wie Mark Townsend oder George Northwood zum Einsatz kommen, um Dakotas Haare perfekt für den roten Teppich herzurichten. Ihre glänzende Mähne, die für viele als Haar-Vorbild gilt, führt die Schauspielerin auf ihre gesunde Lebensweise zurück – viel Wasser, eine ausgewogene Ernährung und minimaler Eingriff in ihr Haar sind ihre Geheimnisse.

Für Dakota ist ihr Haar längst mehr als nur ein Markenzeichen – es ist ein Stück Persönlichkeit. In Interviews betont sie immer wieder, wie sehr sie emotional an ihrer langen Mähne hängt. Veränderungen kommen für sie daher nur selten infrage. Stattdessen zeigt sich die Schauspielerin lieber in gewagten Outfits, wenn sie Lust auf etwas Neues hat. Ob transparente Naked Dresses oder edle Designerstücke mit sinnlichen Schnitten – Dakota liebt Mode, die Selbstvertrauen ausstrahlt. "Ich trage einfach, worin ich mich schön fühle", sagte sie dazu offen. Mit dieser Mischung aus Natürlichkeit und Mut hat sie sich längst zu einer echten Stil- und Beauty-Ikone entwickelt.

Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Materialists" im Juni 2025

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Madame Web"