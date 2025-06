Viele Gespräche: Katy Perry will Beziehung nicht aufgeben

Katy Perry (40) und ihr Verlobter Orlando Bloom (48) stecken derzeit mitten in einer Beziehungskrise. Während die Sängerin und der Schauspieler die Spekulationen um eine Trennung bisher nicht öffentlich kommentiert haben, berichten Insider laut Mirror von anstehenden "Schluss-oder-Neuanfang-Gesprächen", die die knifflige Situation des Paares klären sollen. Einen ersten Versuch der Annäherung soll es Anfang Juli geben, wenn Katy nach ihrer "Lifetimes"-Tour in Australien zurück in die USA reist. Geplant ist, dass sie den US-amerikanischen Unabhängigkeitstag gemeinsam mit Orlando, ihrer gemeinsamen Tochter Daisy und weiteren Familienmitgliedern in Kalifornien verbringt.

Die Probleme in der Beziehung des Paares scheinen vor allem aus der beruflichen Belastung und dem getrennten Lebensstil der letzten Monate zu resultieren. Katy hat neben ihrer Tour auch einen Flug ins All mit Jeff Bezos (61)' Raumfahrtunternehmen Blue Origin unternommen und an neuer Musik gefeilt. Auch Orlando sei stark eingespannt gewesen. Laut Insidern haben die beiden seit längerer Zeit keine bedeutungsvolle Zeit ohne Ablenkungen miteinander verbringen können. Besonders die körperliche Distanz und die unterschiedlichen Lebenssituationen sollen die Verbindung belastet haben. Dennoch betont die Quelle, dass weiterhin Hoffnung für die Beziehung bestehe.

Orlando und Katy sind seit 2019 verlobt und begrüßten im August 2020 ihre Tochter Daisy. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte über Schwierigkeiten in ihrer Beziehung, doch eine offizielle Bestätigung für eine Trennung steht aus. Beide hatten in Interviews der letzten Jahre immer wieder betont, wie wichtig Familie und Zusammenhalt für sie sind. Ursprünglich hatte das Paar eine Hochzeit in Japan im Jahr 2020 geplant, die jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde. Damals schienen sie noch hoffnungsvoll auf ihre gemeinsame Zukunft zu blicken. Ob die bevorstehenden Gespräche den erhofften Neuanfang bringen, bleibt abzuwarten.

Getty Images Katy Perry bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

Getty Images Katy Perry auf der "The Lifetimes"-Tour 2025 in Mexico City