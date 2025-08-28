Erstes Jubiläum: Dana Feist macht Wilson Liebeserklärung

Dana Feist ist nach wie vor glücklich verliebt – bis über beide Ohren in ihren Trash-TV-Kollegen Wilson Coenen. Die zwei lernten sich bei Dreharbeiten für Shows kennen und lieben und gehen nun seit einem Jahr als Paar durchs Leben. Anlässlich ihres einjährigen Jubiläums macht die Influencerin ihrem Liebsten eine süße Liebeserklärung auf Instagram. "In diesem Jahr habe ich gelernt, was es wirklich heißt, anzukommen. Bei dir habe ich ein Zuhause gefunden", schwärmt sie und fügt dankbar hinzu: "Danke, dass du mich liebst, mich auffängst und mit mir lachst, egal, wie das Leben gerade spielt. Mit dir fühlt sich alles leichter, echter und schöner an."

Mit dem Tätowierer sieht die ehemalige Soldatin eine gemeinsame Zukunft. "Dieses Jahr war nur der Anfang von etwas, das für immer bleiben soll. Auf alle weiteren Kapitel, die wir gemeinsam schreiben werden", betont Dana und schließt mit einem herzlichen "Ich liebe dich" ab. Und in ihrem ersten gemeinsamen Jahr als Paar scheinen die zwei schon einiges erlebt zu haben. Ihren Worten fügt sie einen Zusammenschnitt hinzu, in dem sie gemeinsam in verschiedenen Urlauben, bei ihren Dates oder einfach im gemütlichen Zuhause zu sehen sind.

Vor einer Weile fand auch Wilson liebevolle Worte für seine Partnerin und ihre Liebe. "Wir führen eine super Beziehung, sind glücklich. Das habe ich bis dato noch nie so erlebt, denn auch vor meinen TV-Auftritten hatte ich ja eine lange Beziehung. Das ist aber kein Vergleich", schwärmte er im Interview mit RTL und betonte: "Ich fühle mich geerdet und angekommen." Das Paar plant bereits das gemeinsame Wohnen und – eine gemeinsame Familiengründung können sie sich wohl auch miteinander vorstellen.

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson, Liebespaar