Experten empfehlen Ehevertrag für Taylor Swift und Travis

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) sorgten kürzlich für eine Menge Begeisterung: Die Sängerin und der NFL-Star gaben bekannt, sich nach zwei Jahren Beziehung verlobt zu haben. Seitdem wird viel über ihre geplante Hochzeit spekuliert – und auch über die Frage, ob ein Ehevertrag in Betracht gezogen wird. Juristen halten einen solchen Vertrag für nahezu unverzichtbar. Anwältin Kara Chrobak erklärt gegenüber Page Six, dass vor allem Taylor, mit einem geschätzten Vermögen von rund 1,3 Milliarden Euro, von einer klaren Vermögensregelung profitieren würde. "Ein Ehevertrag gibt beiden die Sicherheit, dass ihre separaten Vermögenswerte geschützt sind und vermeidet teure und chaotische Rechtsstreitigkeiten, falls es nicht gut läuft. Für Menschen auf ihrem Niveau geht es wirklich um Seelenfrieden und darum, die Dinge privat zu halten, nicht um die Planung einer Scheidung", erläutert sie.

Doch auch Travis, dessen Vermögen auf rund 77 Millionen Euro geschätzt wird, könnte von einem Ehevertrag profitieren – etwa, um klare Trennlinien zwischen seinen NFL-Einkünften, Werbedeals und Podcast-Einnahmen zu ziehen. Darüber hinaus ließen sich darin Regelungen zum Schutz von Bildrechten und Vertraulichkeitsklauseln festhalten, die bei Prominenten ihres Rangs üblich sind. "Auf ihrem Level der Prominenz ist eine Klausel gegen Diffamierung und eine strenge Vertraulichkeitsvereinbarung entscheidend, um Memoiren, das Leaken von Details und chaotische Schlagzeilen zu verhindern", betont Kara. Dem pflichtet auch Anwältin Morgan Mazor bei: "Ich würde auch vermuten, dass eine Geheimhaltungsvereinbarung ein wesentlicher Bestandteil des Ehevertrags ist."

Rechtsanwältin Holly Davis rät der Cruel Summer-Interpretin, ihre Vermögenswerte frühzeitig klar zu definieren. Andernfalls könnte der 35-Jährige im Falle einer Scheidung argumentieren, "dass ein Teil von Taylor Swifts Vermögen, das sie vor ihrer Ehe hatte, Teil des zu teilenden Vermögens im Falle einer Scheidung sein könnte." Hinzu komme, dass Travis möglicherweise bald seinen Rückzug aus der NFL plane – ein Umstand, der ihn in den Verhandlungen umso bestimmter auftreten lassen könnte. "Da Travis möglicherweise am Ende seiner NFL-Karriere steht und Taylor wahrscheinlich noch jahrelang Musik produzieren wird, könnte Taylor ohne Ehevertrag deutlich mehr verlieren", warnt auch Anwalt Kirk Stange. Ob das Paar tatsächlich schon über eine Vermögensregelung nachdenkt, ist bislang unklar – derzeit scheint es jedoch vor allem seine Verlobung in vollen Zügen zu genießen.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

ActionPress Taylor Swift und Travis Kelce, Oktober 2024

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025