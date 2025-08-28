Jennifer Lawrence maskiert: Inkognito-Kinobesuch mit Ehemann

Jennifer Lawrence (35) wurde am Dienstag in New York City bei einem Kinobesuch mit ihrem Ehemann Cooke Maroney gesehen. Die Oscar-Preisträgerin hielt sich dabei eher bedeckt und war mit einer Maske und einer Baseballkappe unterwegs. Obwohl sie sich undercover kleidete, fiel der lässige Look der Schauspielerin auf: blaue Jeans, weißes T-Shirt, dazu ein blauer Pullover und einfache schwarze Slides. Ihr Mann setzte ebenfalls auf Bequemlichkeit und trug eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt unter einem Hemd und Vans-Sneaker.

Bereits in der Woche zuvor zeigten sich Jennifer und Cooke bei einem entspannten Stadtausflug, bei dem sie gemeinsam mit CitiBikes durch New York radelten und sich anschließend eine Mahlzeit gönnten. Die beiden wurden außerdem zuletzt etwas schicker gekleidet bei einem Restaurantbesuch gesichtet. So scheint es, als genieße das Paar die letzten Sommerwochen in vollen Zügen mit verschiedenen Freizeitaktivitäten, die von sportlich bis entspannt reichen.

Ihre Filmkarriere nimmt Jennifer trotz dieser entspannten Auftritte nicht weniger ernst. Wie jetzt bekannt wurde, lehnte sie kürzlich sogar eine Hauptrolle in einer Produktion ab, deren Titel bislang nicht öffentlich verraten wurde. Bekannt ist jedoch, dass sie eine Rolle in Jurassic World: Die Wiedergeburt ebenfalls ablehnte. Privat scheint sie dagegen selten ausgelassener gewesen zu sein. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2019 genießt sie die gemeinsamen Momente mit ihrem Mann Cooke, einem Kunsthändler, der sich am liebsten genauso leger wie seine berühmte Frau zeigt. Diese Bodenständigkeit macht das Paar für viele Fans zu einem sympathischen Hingucker.

ActionPress Jennifer Lawrence und Cooke Maroney bei Kinobesuch gesichtet, August 2025

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023

Backgrid/Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022