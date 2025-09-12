"Schäme mich": Sara Kulka wurde Opfer von Liebesschwindler

Sara Kulka (35) hat sich mit einem bewegenden Geständnis auf Instagram an ihre Fans gewandt. Die ehemalige Reality-TV-Darstellerin enthüllte, dass sie über ein Jahr lang von einem Mann getäuscht wurde, der ihr eine komplett erfundene Identität vorgespielt hatte. Der Mann habe sie mit Liebesbekundungen und Komplimenten umgarnt, sodass sie all seine Lügen nicht bemerkte. "Ich habe immer geglaubt, mir könnte so etwas nicht passieren", schrieb Sara. Doch die Wahrheit sei schmerzlich: Der Mann hatte weder Job noch Wohnung, schwindelte sogar über die Anzahl seiner Kinder. "Ich schäme mich, dass ich so naiv war", gibt sie offen zu.

Die Erkenntnis, betrogen worden zu sein, traf die zweifache Mutter wie ein Schlag. Sara gibt an, dass ihr Vertrauen in andere Menschen nahezu vollständig zerstört sei. Offenbar hatte sie bereits Verdacht geschöpft, doch der Betrüger versuchte, ihre Wahrnehmung zu manipulieren: "Man hat mir eingeredet, ich sei psychisch krank, ich würde mir Dinge nur einbilden." Erst als sie Beweise in der Hand hatte, wurde ihr das wahre Ausmaß der Lügen bewusst. Aus Angst vor möglichen Diffamierungen hat sich die TV-Bekanntheit entschlossen, die Geschichte selbst öffentlich zu machen. Offen ließ Sara, ob es sich bei dem Mann um den handelt, den sie zuletzt im April vorgestellt hatte.

Dieses Geständnis wirft nun ein ganz neues Licht auf Saras vergangene Beziehung. Zuletzt hatte sie auf Instagram berichtet, dass die Liebe zu ihrem Ex an unterschiedlichen Vorstellungen vom gemeinsamen Leben scheiterte. "Ich bin eben am liebsten mit mir selbst, da tanke ich die meiste Energie", betonte Sara, fügte jedoch hinzu, dass ihre Kinder bei dieser Aussage außen vor seien. Doch mit diesen neuen Einblicken könnte offenbar noch viel mehr hinter dem Beziehungsaus stecken.

Anzeige Anzeige

Imago Model Sara Kulka im Juni 2023 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihr Ex-Freund, April 2025