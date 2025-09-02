Lieber allein: Daran scheiterte Sara Kulkas letzte Beziehung

Sara Kulka (35) hat auf Instagram offenbart, warum ihre letzte Beziehung in die Brüche ging. Die Reality-TV-Darstellerin erklärte, dass sie und ihr Partner trotz fast einjähriger Beziehung völlig unterschiedliche Vorstellungen vom gemeinsamen Leben gehabt hätten. Insbesondere Saras Wunsch nach persönlichem Freiraum sei ein zentraler Punkt gewesen. "Ich bin eben am liebsten mit mir selbst, da tanke ich die meiste Energie", betonte Sara, fügte aber schnell hinzu, dass ihre Kinder von dieser Regel natürlich ausgenommen seien.

Sara zeigte sich in ihrem Statement reflektiert und selbstkritisch. Sie räumte ein, dass sie nicht bereit sei, die Bedürfnisse ihres Partners zu erfüllen, wenn diese nicht mit ihren eigenen Vorstellungen übereinstimmen. "Vielleicht bin ich generell nicht bereit für eine Beziehung", sagte sie. Ihre Kompromisslosigkeit sei jedoch nicht böse gemeint, sondern ein ehrlicher Ausdruck ihrer Bedürfnisse. Für einen Menschen, der einen engeren Kontakt und mehr gemeinsame Zeit suche, könne das jedoch schwierig sein, erklärte Sara weiter.

Obwohl sie derzeit offenbar vermehrt über das Ende ihrer letzten Beziehung nachdenkt, hat Sara ihr Herz bereits neu vergeben. Ihr aktueller Partner ist laut der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin ein gebürtiger Engländer, der seit seiner Kindheit in Deutschland lebt. Über ihn ist bisher nicht viel bekannt, da sich das Model in dieser Hinsicht bedeckt hält. Eines ist jedoch klar: Die beiden teilen eine ähnliche Geschichte, denn auch die 1990 in Polen geborene Sara zog im Kindesalter mit ihrer Familie in ein anderes Land.

Sara Kulka, Social-Media-Bekanntheit

Sara Kulka mit ihrer Tochter Annabell

Sara Kulka und ihr Neuer Freund, April 2025