Schlanker denn je: Meghan Trainor strahlt bei L.A.-Premiere

Meghan Trainor (31) zog bei der Premiere der neuen Comedy-Serie "The Paper" in Los Angeles mit ihrem strahlenden Auftritt alle Blicke auf sich. Die Sängerin präsentierte ihre schlankere Figur in einem stilvollen Schwarz-Weiß-Playsuit mit tiefem Ausschnitt und funkelndem Gürtel. Am Mittwochabend schritt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Daryl Sabara (33) über den roten Teppich. Der "Spy Kids"-Star zeigte sich sichtlich verliebt, schenkte Meghan immer wieder zärtliche Küsse auf die Wange und ergänzte ihren Look perfekt in einem eleganten schwarzen Outfit.

Meghan hatte in den letzten Monaten eine drastische Veränderung durchgemacht. In einem Instagram-Post erklärte sie kürzlich, dass sie sich mit einer Kombination aus gesünderem Lebensstil, professioneller Unterstützung und der Hilfe des Medikaments Mounjaro auf ihre Gesundheit konzentriert habe. Auch eine Brustvergrößerung ließ die zweifache Mutter vor kurzem vornehmen, um sich in ihrem Körper wohler zu fühlen. "Ich habe diese Veränderungen für mich und meine Kinder gemacht. Das Wichtigste ist, dass ich mich jetzt großartig fühle", betonte Meghan damals gegenüber People Magazine. Dabei legte sie Wert darauf, dass es nicht allein um ihr Aussehen gehe, sondern um ihr Wohlbefinden.

Die Sängerin, die sich seit Jahren für Selbstliebe und Akzeptanz starkmacht, ist heute stolzer denn je auf ihren Weg. Im Gespräch mit People Magazine verriet sie, dass ihr sowohl die Beratung durch einen Therapeuten als auch ihre Musik helfen, besser mit ihrem Körper und den Erwartungen der Öffentlichkeit umzugehen. Große Unterstützung findet sie dabei stets bei ihrem Ehemann Daryl, mit dem sie die zwei Söhne großzieht. Die kleine Familie scheint ihre Prioritäten klar gesetzt zu haben: Liebe, Gesundheit und ein authentisches Leben stehen im Mittelpunkt – ein Ansatz, der Meghans Fans sichtlich begeistert.

Getty Images Meghan Trainor bei der "The Paper" Premiere in Los Angeles

Getty Images Meghan Trainor und Daryl Sabara bei der "The Paper" Premiere in Los Angeles

ActionPress Daryl Sabara und Meghan Trainor in Sydney