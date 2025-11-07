Meghan Trainor kontert Bodyshaming mit neuem Hit

Meghan Trainor (31) setzt ein deutliches Zeichen gegen Bodyshaming – und zwar mithilfe von Musik. Auf Instagram veröffentlichte die Popstar-Sängerin einen Teaser zu ihrem bislang unveröffentlichten Song "Still Don’t Care" und kontert damit all jene Menschen, die sie für ihre Figur verurteilt haben. In dem Clip synchronisiert Meghan Zeilen über jahrzehntelangen Druck und wechselnde Ideale. Dazu schreibt sie: "Mein innerer Monolog in letzter Zeit." In der Caption kündigt sie außerdem an: "Nur am Aufwärmen." Die Fans reagieren in den Kommentaren begeistert und feiern sowohl die Lyrics als auch Meghans selbstbewusste Haltung. "Die Lyrics, auf die wir alle gewartet haben", schreibt eine Nutzerin, ein anderer jubelt: "Zeig's ihnen!"

Der Songteaser greift mit klaren Worten an: "Ihr sagt, ich mache zu viel – vielleicht habt ihr recht. Das höre ich schon mein ganzes Leben", heißt es darin, gefolgt von Zeilen über zu "dick", dann "viel zu dünn" und sichtbare Dehnungsstreifen. Vor dem Refrain setzt sie nach: "Lasst mich kurz überlegen, berührt mich das überhaupt? Nö, es ist mir immer noch egal." Der Teaser erschien nur wenige Tage, nachdem die Sängerin von "All About That Bass" in ihrer Instagram-Story ein Spiegel-Selfie geteilt hatte, das ihre Trainerin Bella Maher aufgenommen und auf ihrer Seite für Personal Training, Malibu Bodies, veröffentlicht hatte. Auf dem Foto trugen beide Frauen schwarze Sportoutfits, während Meghan ihr Shirt hochzog, um ihre Bauchmuskeln zu zeigen. "Fortschritt. Kraft. Ruhe", schrieb Bella zu dem Bild.

Im Oktober zeigte die Personal Trainerin mithilfe von Vorher-Nachher-Fotos außerdem, wie sich die Sängerin in den letzten Monaten entwickelt hat. Gleichzeitig verteidigte sie, dass die Grammy-Gewinnerin Mounjaro nutzt – ein Medikament gegen Typ-2-Diabetes, das oft auch zur Gewichtsabnahme verschrieben wird, was wiederum oft kritisiert wird. "Sie hat so viel davon allein geschafft, das Medikament war nur eine Unterstützung, nicht der Grund für ihre Ergebnisse", erklärte Bella bei Malibu Bodies und fügte hinzu, Meghan habe auf Krafttraining, Protein, Struktur und Verbindlichkeit gesetzt.

In der Vergangenheit machte Meghan bereits auf den Druck und die Beurteilungen aufmerksam, denen Frauen in der Musikindustrie ausgesetzt sind. Nach dem Billboard-Women-in-Music-Event, bei dem sie mit dem Hitmaker Award ausgezeichnet wurde, sprach sie offen über die einseitigen Fragen, die sich hauptsächlich auf ihr äußeres Erscheinungsbild statt ihre musikalischen Errungenschaften bezogen. Meghan betonte, dass sie ihren Fitnessweg angetreten habe, um gesünder und stärker für sich und ihre Familie zu werden, und zeigte sich sichtlich stolz auf ihre Erfolge: "Ich fühle mich großartig." Die zweifache Mutter setzt mit ihrer neuen Musik ein weiteres Zeichen für Selbstakzeptanz und Stärke.

Getty Images Meghan Trainor im November 2024

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, August 2025

Getty Images Meghan Trainor bei der "The Paper" Premiere in Los Angeles

Getty Images Meghan Trainor, Sängerin