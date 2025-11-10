Nach heftiger Abnahme: Meghan Trainor zeigt schmale Figur

Beim Baby2Baby-Galaabend in Los Angeles zog Meghan Trainor (31) mit einem neuen Look sämtliche Blicke auf sich. Die Sängerin, bekannt durch ihren Hit "All About That Bass", erschien in einem trägerlosen weißen Ballkleid des Designers Alin Le Kal, das mit funkelnden Diamanten bestickt war. Ihr stilvoller Auftritt wurde durch passende Handschuhe und einen Diamant-Choker abgerundet. Begleitet wurde die 31-Jährige von ihrem Ehemann Daryl Sabara (33). Die Gala, die für bedürftige Kinder Spenden sammelte, brachte einen Rekorderlös von 18 Millionen US-Dollar ein. Doch Meghans schmale Silhouette sorgte bei Fans sowohl für Bewunderung als auch für Diskussionen auf Social-Media-Plattformen wie X. Dort zeigten sich einige User überrascht und schrieben Kommentare wie: "Wer ist das? Ernsthaft." Andere hinterfragten ihren Gewichtsverlust kritisch und verwiesen auf frühere Aussagen der Sängerin.

Meghan hatte bereits offen über ihre Transformation gesprochen. Nach der Geburt ihrer beiden Söhne Riley und Barry unterzog sie sich einer Brustoperation und begann, ihr Leben grundlegend zu verändern. Neben einer ausgewogenen Ernährung und intensivem Training nahm Meghan das Medikament Mounjaro zu sich, das ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt wurde, mittlerweile aber auch zur Gewichtsreduktion eingesetzt wird. "Ich habe alle Optionen mit meinem Arzt durchgesprochen und mich sicher gefühlt", berichtete sie, so US Magazin. Gemeinsam mit ihrem Mann Daryl, der sie in ihrem Vorhaben unterstützte, absolvierte sie ein straffes Fitnessprogramm, um ihre Ziele zu erreichen. Die Musikerin betonte, dass sie ihren Fortschritt mit harter Arbeit und wissenschaftlicher Unterstützung erzielt habe.

Meghans Umgang mit Körperidealen und Kritik war in der Vergangenheit ein wiederkehrendes Thema. Während sie einst mit Lyrics wie "I ain’t no size 2" Millionen begeistert hatte, zeigt sich die zweifache Mutter mittlerweile weniger defensiv, sondern souverän mit einem neuen Selbstverständnis. Ihr kürzlich veröffentlichter Song, in dem sie ihren Umgang mit äußeren Erwartungen verarbeitet, unterstreicht diese Haltung. Die Musikerin postete auf Social Media, dass sie stolz auf ihre Entwicklung sei, und gab ihren Fans einen prägnanten Einblick in ihren Weg zu mehr Selbstbewusstsein. Klar ist: Meghan bleibt sich treu – in ihrer Musik ebenso wie auf dem roten Teppich.

Imago Meghan Trainor bei der Baby2Baby Gala 2025

Imago Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der Baby2Baby Gala 2025 im Pacific Design Center in West Hollywood

Getty Images Meghan Trainor im Dezember 2024