So süß gratuliert Selena Gomez Taylor Swift zur Verlobung

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben ihre Verlobung bekanntgegeben! Der NFL-Star ging vor der Sängerin auf die Knie und überreichte ihr einen funkelnden Diamantring. Die Neuigkeiten teilte Taylor am 26. August mit den Worten: "Deine Englischlehrerin und dein Sportlehrer heiraten." Besonders gerührt zeigte sich Selena Gomez (33), Taylors langjährige beste Freundin. Auf Instagram schrieb die "Single Soon"-Sängerin in ihrer Story: "Wenn die beste Freundin sich verlobt", und veröffentlichte dabei Bilder von der romantischen Verlobung.

Für Selena ist dies auch ein emotionales Déjà-vu, das sie mit ihrer Freundin feiert. Ein Fan erinnerte an einen Twitter-Austausch der beiden aus dem Jahr 2009, in dem Taylor damals schrieb: "Wahre Liebe passiert manchmal. Es ist nicht nur etwas, das wir uns ausdenken, wenn wir neun sind. Ich muss daran glauben, du auch." Die Bilder der beiden Verlobungen, die unter dem Titel "16 Jahre später" nebeneinander gestellt wurden, teilte Selena ebenfalls in ihrer Story. Die wundervolle Entwicklung dieser innigen Freundschaft treibt sowohl Fans als auch den beiden Frauen selbst die Freudentränen in die Augen.

Taylor und Selena verbindet eine enge Freundschaft, die vor über einem Jahrzehnt ihren Anfang nahm. Sie freundeten sich an, als beide mit den Jonas Brothers liiert waren – Selena mit Nick, Taylor mit Joe. Seither haben sie viele Höhen und Tiefen gemeinsam bewältigt – unter anderem Selenas Trennung von Superstar Justin Bieber (31). Selena selbst ist ebenfalls glücklich verlobt und plant, diesen Herbst Benny Blanco (37) zu heiraten. Taylor war eine der ersten, die ihr vor einem Jahr zu ihrer Verlobung gratulierte. Damals scherzte sie im Netz: "Ja, ich werde die Blumenmädchen sein!"

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift, September 2023

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swifts Verlobungen

IMAGO / Cinema Publishers Collection Selena Gomez und Benny Blanco, 2025