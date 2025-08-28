Völlig geschwollen: Harald Glööckler unterzog sich Beauty-OP

Harald Glööckler (60) hat seine Fans auf Instagram mit einem ungewöhnlichen Video entgeistert. Der Designer präsentierte sich mit stark geschwollenem Gesicht, rot-blau gefärbtem Augenschatten und Pflastern unter den Augen. Seine Augen konnte er kaum öffnen, was die Fans sichtlich schockierte. Doch der Reality-TV-Star klärte in dem Clip sofort auf: "Ich hatte ja ganz schlimme Schwellungen hier [um die Augen]. Die habe ich auflösen lassen. Und jetzt, nachdem die weitestgehend aufgelöst waren, haben wir einen Eingriff gemacht. Wir haben eine Unterlidstraffung gemacht. Und das ist auch sehr gut verlaufen."

Vor der Operation hatte Harald mit Schwellungen rund um die Augen zu kämpfen, die ihn stark störten. Mithilfe von Hylase wurden die störenden Schwellungen zunächst aufgelöst, bevor der My Style Rocks-Juror sich letztendlich für die Unterlidstraffung entschied. "Es sieht natürlich jetzt erst einmal krass aus, einen Tag nach der OP", gibt Harald offen zu und fügt hinzu, dass die Hämatome und die Schwellungen natürlich seien. In der Bildunterschrift zu seinem Beitrag zeigt er sich optimistisch: "Man sieht schon, dass das Ergebnis fantastisch wird." Die Operation wurde unter der Leitung von Dr. Mohamed Cheikh durchgeführt, den er in höchsten Tönen lobt.

Bereits in der Vergangenheit machte Harald keinen Hehl aus seinen zahlreichen Schönheitseingriffen. Zu Gast bei Stefan Raabs (58) Show "Du gewinnst hier nicht die Million" betonte er, keine einzige OP zu bereuen. "Das sind die Geister, die ich rief", erklärte er mit einem Augenzwinkern und meinte, dass er seinen hohen Wiedererkennungswert schätze.

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler, August 2025

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler, Juli 2025

Getty Images Harald Glööckler im Jahr 2024