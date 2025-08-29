Darum legen sich Anna-Maria und Bushido keinen Privatjet zu

Anna-Maria Ferchichi (43), Ehefrau von Rapper Bushido (46), gab in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" spannende Einblicke in das Reiseleben der Großfamilie. Mit acht Kindern sind die beiden viel unterwegs, zwischen ihrem Lebensmittelpunkt Dubai, Deutschland und zahlreichen Urlaubszielen. Auf die Frage ihrer Podcast-Partnerin, ob sie jemals über die Anschaffung eines Privatjets nachgedacht hätten, hatte Anna-Maria eine klare Antwort: "Doch, na klar." Die Familie entscheidet sich aber bewusst dagegen – und der Grund ist ihre Sicherheit.

Bushido, der großen Wert auf den Schutz seiner Familie legt, möchte aus Sicherheitsgründen nicht im Privatjet fliegen. Laut Anna-Maria sei das Risiko bei kleineren Maschinen einfach höher. In der Podcast-Folge führte sie aus: "Wir haben das schon oft gemacht, gerade innerhalb Europas, aber die Flugzeuge sind viel, viel kleiner, du merkst Turbulenzen viel stärker, die sind nicht so widerstandsfähig und ich weiß auch nicht, wie das mit der Wartung ist." Auch die Piloten größerer Fluglinien würden besser kontrolliert werden. Diese Überlegungen führten dazu, dass die Familie trotz aller Bequemlichkeiten eines Privatjets lieber auf bewährte große Fluggesellschaften setzt.

Anna-Maria und Bushido verzichten also bewusst auf einen Privatjet – Luxus darf in ihrem Leben jedoch trotzdem nicht fehlen. So leisten sich die beiden unter anderem zahlreiche Angestellte. Anna-Maria plauderte vor wenigen Monaten in ihrer Instagram-Story aus dem Nähkästchen: "Ich habe sechs wundervolle Angestellte, die bei uns leben und uns ganz viele Dinge komplett aus der Hand nehmen." Neben Nannys, die sich vor allem um die jüngeren Kids kümmern, wird ihr auch der Haushalt komplett abgenommen. Auch ein Koch versorgt die Familie rund um die Uhr mit frischem Essen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024