Diese zwei Realitystars kämpfen erneut bei Fame Fighting

Am 18. Oktober treffen bei Fame Fighting 3 die beiden Reality-TV-Stars Marvin Manson und Callum Izzard aufeinander – das wurde nun auf Instagram bestätigt. Austragungsort des packenden Box-Events ist Essen, und die beiden Athleten werden im Halbschwergewicht gegeneinander antreten. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen der Kämpfer freuen, die bereits im vergangenen Jahr bei Fame Fighting 2 für Furore sorgten. Damals wurde ihr Match zum "Kampf des Abends" gekürt, doch eine endgültige Entscheidung blieb aus. Dieses Jahr wollen Marvin und Callum die Sache ein für alle Mal klären – und das ohne Punktentscheidung.

Der Rückkampf sorgt bereits jetzt für jede Menge Vorfreude, nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den beiden Kontrahenten selbst. Beide haben angekündigt, alles zu geben, um die Sache zu einem klaren Abschluss zu bringen. "Diese offene Rechnung muss beglichen werden", heißt es von den Veranstaltern im Netz. Das Versprechen: Spannung pur, wenn die beiden Stars erneut in den Ring steigen. Durch das unentschiedene Ergebnis der letzten Begegnung bleibt die Frage offen, wer von beiden in der Lage ist, zu dominieren und den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Der Druck und die Erwartungen sind damit höher denn je.

Abseits des Rings sind Marvin und Callum vor allem durch ihre Auftritte in verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt geworden. Callum stammt aus Großbritannien und hat sich durch seine Teilnahme an Shows wie "Ibiza Weekender" einen Namen gemacht. Marvin hingegen wurde durch deutsche Formate zu einem bekannten Gesicht der Szene. Trotz ihrer sportlichen Rivalität eint die beiden jedoch auch eine Karriere abseits des Rings: Beide haben sich als Entertainment-Profis etabliert und pflegen ihre Beziehung zu ihren Fans aktiv über Social Media. Die bevorstehende Begegnung verspricht somit nicht nur sportliche Highlights, sondern auch die persönliche Note, für die ihre Fans sie schätzen.

Marvin Manson und Callum Izzard, Realitystars

Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Callum Izzard, britischer Realitystar

