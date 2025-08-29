Erotikstar Annie Knight entkommt Machetenangriff in den USA

Ein Albtraum ereilte Annie Knight, bekannt als "Australiens sexuell aktivste Frau", während eines Aufenthalts in den USA. Die 28-Jährige, die durch ihre erfolgreiche Karriere auf OnlyFans berühmt geworden ist, erzählte auf Instagram von einem schockierenden Vorfall: Sie und zwei Freundinnen wurden auf einer belebten Straße von einem Mann mit einer Machete bedroht. Schnell reagierten die drei Frauen und konnten sich durch einen Sprint in ein nahegelegenes Restaurant retten. Doch die Reaktion der anderen Passanten war für Annie ebenso beängstigend wie das Geschehen selbst. "Wir waren deutlich erschüttert und niemand hat auch nur hingesehen", kommentierte sie das Erlebnis.

Annie, die wohl wenige Wochen zuvor von einem männlichen OnlyFans-Kollegen während einer Kooperation sexuell missbraucht worden war, teilte ein Foto von sich und schilderte, wie schlimm nun obendrein die Erfahrung mit der Machete für sie war: "Es war eine der gruseligsten Dinge, die mir je widerfahren sind." Besonders verstörend empfand sie, dass ein derartiger Vorfall in den USA offenbar als Normalität wahrgenommen wird. "In Australien wären sofort Polizeihubschrauber im Einsatz, und es wäre eine nationale Nachricht gewesen", schrieb sie in ihrer Story. Im Gegensatz dazu wirkte an diesem Tag in den USA scheinbar niemand alarmiert. Mit einem eindringlichen "Passt auf euch auf" schloss sie ihren Beitrag und machte damit deutlich, wie wichtig Sicherheit für sie und ihre Community ist.

Der Vorfall ereignete sich in einer Zeit, in der der Social-Media-Star auch beruflich und privat von sich reden macht. Annie besitzt mittlerweile ein beeindruckendes Vermögen von über 4,4 Millionen Euro, das sie in nur fünf Jahren aufgebaut hat – unter anderem mit zahlreichen Sex-Events wie ihrer letzten Aktion mit 583 Männern. Zuletzt investierte sie in ein luxuriöses Heim im australischen Queensland, das sie als ihr "Zuhause für immer" bezeichnete. Auch in der Liebe läuft es für sie rund: Im März verlobte sie sich mit ihrem langjährigen Freund Henry Brayshaw. Trotz all der glamourösen Erfolge betont sie immer, wie wichtig es ihr ist, Menschen um sich herum zu unterstützen, und empfindet Dankbarkeit für ihre treue Fangemeinde.

Anzeige Anzeige

TikTok / annieknight78 Annie Knight im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anniekknight Annie Knight, Internet-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / anniekknight OnlyFans-Bekanntheit Annie Knight, April 2025