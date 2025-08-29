Eva Benetatou stellt klar: Würde sie auch Frauen daten?

Eva Benetatou (33) wurde auf Instagram von einem Fan gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, auch Frauen zu daten. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin, die 2019 die Zweitplatzierte bei der Show wurde, gab auf diese intime Frage in einer Fragerunde eine klare und ehrliche Antwort. "Nein, das kann ich mir leider gar nicht vorstellen. Ich stehe zu 100 Prozent auf Männer", erklärt Eva unmissverständlich.

Seit ihrer Trennung von Chris Broy (36), mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat, hatte die TV-Bekanntheit mehrere Romanzen – das große Liebesglück blieb jedoch bisher aus. Der kleine George steht im Mittelpunkt von Evas Leben und gibt ihr in turbulenten Zeiten Halt. Ihre Follower zeigen sich in den Kommentaren angetan von ihrer Ehrlichkeit und feiern sie für die offene Beantwortung der privaten Frage.

Aktuell wird gemunkelt, dass Eva an der kommenden Dschungelcamp-Staffel teilnehmen könnte. Für das Abenteuer in Australien hat Eva, laut eines Insiders, Gerüchten zufolge ein anderes TV-Format ausschlagen müssen, was sie jedoch nicht davon abhielt, ihre Fans weiterhin mit ehrlichen Einblicken in ihr Leben zu versorgen.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George im Juni 2025