Eva & Serkan im Dschungel? Chris Broy findet es "lächerlich"

Eva Benetatou (33) und Serkan Yavuz (32) könnten schon bald gemeinsam im Dschungelcamp für Furore sorgen. Die beiden Reality-TV-Stars werden derzeit als heiße Kandidaten für die kommende Staffel des beliebten RTL-Formats gehandelt. Auf die Spekulationen angesprochen, erklärte Ex-Partner Chris Broy (36) nun gegenüber Promiflash, dass er das Thema "komplett uninteressant" finde und sich weder zu Eva noch zu Serkan äußern wolle. Dennoch konnte er sich einen Kommentar ganz offenbar nicht verkneifen.

Der 36-Jährige schießt scharf: "Finde es lächerlich, wenn die noch mit dem Dschungel belohnt werden" und macht damit keinen Hehl daraus, dass er weder der Mutter seines Sohnes noch Serkan die Sendezeit im australischen Busch gönnen würde. Die beiden Reality-TV-Stars sorgten in der Vergangenheit wegen einer gemeinsamen Affäre für Schlagzeilen und wären damit zweifellos ein brisantes Duo für die Show. Ob tatsächlich etwas an den Dschungel-Spekulationen dran ist, wird RTL wohl erst Ende des Jahres offiziell verkünden.

Auch unter den Fans der RTL-Show schlugen die Gerüchte zuletzt hohe Wellen. Wie Chris fanden einige Zuschauer die potenzielle Teilnahme von Eva und Serkan alles andere als gut. "Grund für mich, die Sendung diesmal nicht zu sehen", schrieb ein User unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash. Ein anderer meinte: "Gar kein Bock auf den Cast." Fest steht: Selten sorgte allein das Gerücht über neue Kandidaten schon vor Staffelbeginn für derart viel Gesprächsstoff.

Andreas Rentz/Getty Images, Andreas Rentz/Getty Image, Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPres Eva Benetatou, Serkan Yavuz und Chris Broy

Instagram / chris_broy Chris Broy im Februar 2024

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Realitystar