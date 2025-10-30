Nach Autounfall: Kate erkennt Zeichen von Liam Payne (†31)

Kate Cassidy hat nach einem Autounfall nun von einem besonderen "Zeichen" ihres verstorbenen Freundes Liam Payne (†31) berichtet. Die Influencerin war Mitte der Woche in einen Crash verwickelt, nachdem sie mit einer Freundin zu einer Spritztour in einem Lamborghini aufgebrochen war. Auf Instagram zeigte Kate die stark beschädigte Frontpartie des Wagens und teilte ein Foto des Polizeiberichts. "Es kann mir doch keiner erzählen, dass ich gestern einen Autounfall hatte und die Polizeiberichtsnummer auf 4444 endet", schrieb sie jetzt in ihrer Story. Hintergrund: Für Kate und Liam, der im Oktober vergangenen Jahres mit 31 Jahren starb, war die Zahl 444 ein gemeinsames Symbol.

Die 26-Jährige dokumentiert seit Monaten, wie sie sogenannte "Engelszahlen" als tröstliche Botschaften des ehemaligen One Direction-Sängers versteht. Schon im Mai fiel ihr auf, dass einer ihrer Posts an Liam exakt 4.444 Mal geteilt worden war, was sie laut Daily Mail schlicht kommentierte: "Hi Liam." Was hinter der Faszination für die Zahlen steckt, erklärte Numerologin Sunny Dawn Johnston bei Glamour: "Wenn du diese Zahlen siehst, sei dir tief in deinem Inneren bewusst, dass die Engel zu dir sprechen, dich leiten und unterstützen." Die wiederkehrende Präsenz dieser Zahl erscheint für Kate als klares "Zeichen", das sie mit Liam verbindet.

Abseits des Unfalls arbeitet Kate aktuell daran, ihren Alltag neu zu ordnen. Nach Liams Tod sprach die Influencerin offen darüber, in eine depressive Phase geraten zu sein. Eine Freundin erzählte der Daily Mail zuvor, es habe Monate gegeben, in denen Kate weder gelächelt noch Verabredungen wahrgenommen habe. Inzwischen verbringt die Social-Media-Persönlichkeit wieder Zeit mit ihrem Freundeskreis und postet auch fröhliche Momente. Die besondere Zahl 444 begleitet sie dabei weiterhin und hält die Verbindung zu Liam auf stille, für sie bedeutsame Weise wach.

Anzeige Anzeige

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne

Anzeige Anzeige

TikTok / Kateecass Kate Cassidy im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne auf einer Hochzeit 2024