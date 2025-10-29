Liam Paynes Freundin Kate war in einen Autounfall verwickelt

Kate Cassidy, die Freundin des verstorbenen Sängers Liam Payne (†31), sorgte kürzlich mit einem Social-Media-Post für Sorge unter ihren Anhängern. Die Influencerin teilte auf Instagram die Bilder ihres neuen blauen Lamborghini Urus, der nach einem Unfall schwer beschädigt wurde. In ihrem Beitrag zeigte sie zuerst ein Video, wie sie in den Wagen einsteigt, mit der Überschrift "Wie es begann". Im nächsten Abschnitt war das stark beschädigte Fahrzeug zu sehen, begleitet von den Worten "Wie es endete". Kate erklärte dazu: "Lektionen gelernt: Leihe deiner Freundin nicht dein brandneues Auto." Wie sich herausstellte, war eine Freundin von ihr am Steuer.

In den vergangenen Tagen stand sie ohnehin im Fokus: Liams Schwester Ruth hatte in einem emotionalen Tribut auf Instagram angedeutet, manche würden den Tod des One Direction-Stars für Aufmerksamkeit nutzen. Kurz darauf veröffentlichte Kate Fotos von einer bezahlten Luxus-Hotelreise rund um den Jahrestag am 16. Oktober, darunter eine Aufnahme, in der sie der Kamera den Mittelfinger zeigt – viele werteten das als indirekte Antwort. Kate erklärte öffentlich, Liam hätte gewollt, dass sie diese Kooperation wahrnimmt, die nur wenige Minuten von ihrer Wohnung entfernt stattfand.

Nach Liams Tod im Oktober 2024, der weltweit für Bestürzung sorgte, zog sich Kate lange Zeit aus der Öffentlichkeit zurück. Freunde berichteten, dass sie monatelang völlig zurückgezogen und wie ausgewechselt war. "Es gab Monate, in denen ich sie buchstäblich kein einziges Mal lächeln sah, und ich habe sie jeden Tag gesehen", verriet die Vertraute der britischen Zeitung Daily Mail. Doch die Social-Media-Persönlichkeit scheint mittlerweile Stück für Stück in ihren Alltag zurückzufinden. Sie verbringt wieder Zeit mit Freunden und zeigt sich in ihren Beiträgen nach außen hin fröhlicher. Trotz allem gibt es keine Hinweise, dass Kate bereits bereit ist, neue Beziehungen einzugehen, auch wenn sie die Möglichkeit nicht völlig ausschließt.

IMAGO / Bestimage Liam Payne und Kate Cassidy, März 2024

Instagram / kateecass Kate Cassidys Auto nach einem Unfall, Oktober 2025

