Nach 20 Monaten: Treffen zwischen Prinz Harry und Charles

Prinz Harry (40) wird am 8. September nach London reisen, um an den WellChild Awards teilzunehmen, einer Charity-Veranstaltung, die ihm besonders am Herzen liegt. Der Termin fällt auf den dritten Todestag von Queen Elizabeth II. (†96), was die Reise emotional sehr bedeutend macht. Noch dazu könnte es zu einem besonderen Treffen kommen: Er und sein Vater, König Charles III. (76), planen, sich persönlich zu sprechen. Das berichtet ein Insider gegenüber Mirror. Ihm zufolge sei auf beiden Seiten "der Wille da, dass es klappt": "Niemand behauptet, die weitergehenden Familienprobleme seien gelöst, aber hier geht es um einen Anfang zwischen Charles und Harry. Zum ersten Mal seit langer Zeit gibt es wirklich das Gefühl, dass eine Versöhnung möglich ist."

Insider berichten, dass dieses potenzielle Gespräch keine öffentlichen Gesten beinhalten soll, sondern ein schlichtes persönliches Treffen zwischen Vater und Sohn sein werde. Die Teams beider Seiten hätten offenbar daran gearbeitet, eine Begegnung zu ermöglichen, und sprechen von einem Wunsch nach Aussöhnung, wenngleich breit gefächerte familiäre Probleme weiter ungelöst bleiben. Ein solches Treffen wäre das erste nach 20 Monaten Funkstille. Eine Versöhnung zwischen Harry und seinem älteren Bruder, Prinz William (43), scheint jedoch weiterhin ausgeschlossen: Der Quelle zufolge habe William ein Treffen "umgehend abgelehnt".

Bereits vor einigen Wochen hatte Harry einen kleinen Schritt auf seine Familie zugemacht. Damals berichtete Mail on Sunday, dass es Anfang Juli in einem exklusiven Privatclub in London zu einem geheimen Treffen kam. Dort soll Harry angeboten haben, seine offiziellen Termine künftig vorab mit dem Palast abzustimmen. Ziel war es, Konflikte und Überschneidungen mit royalen Veranstaltungen zu vermeiden. "Es ist eine bedeutende Geste", kommentierte ein Insider. Besonders seinem Vater wolle der Herzog entgegenkommen und einen Neustart in der Kommunikation wagen.

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Getty Images König Charles, 2025

IMAGO / NurPhoto Prinz Harry, 2025