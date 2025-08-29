Realitystar Gigi Birofio verwechselt Pfarrer mit dem Papst

Während sich Mike Heiter (33) und seine Leyla (29) mitten in den hektischen Vorbereitungen für ihre Traumhochzeit in Italien befanden, sorgte ihr enger Freund Gigi Birofio (26) für einen Moment zum Schmunzeln. In einem von Bild begleiteten Facetime-Gespräch wollte er dem Brautpaar alles Gute wünschen, ließ sich dabei aber zu einem skurrilen Kommentar hinreißen. Mit ernster Miene fragte er sich laut, wie es wohl wäre, eines Tages selbst vor dem Traualtar zu stehen: "Der Priester sagt dann zu mir ... oder der Papst? Wie heißt das jetzt? Priester oder Papst?" Die Verwirrung löste ein Freund neben ihm prompt auf: "Das heißt Pfarrer."

Dieser humorvolle Moment brachte nicht nur Gigi eine neue Erkenntnis ein, sondern hob auch bei Mike und Leyla merklich die Stimmung. Mike, der die Szene mit einem Lachen kommentierte, bezeichnete den Anruf seines Freundes als die perfekte Auflockerung inmitten der stressigen Hochzeitsvorbereitungen. Gigis charmante, manchmal tollpatschige Bemerkungen machen ihn laut seinem Freund zu einem der unterhaltsamsten und gern gesehenen Begleiter in ihrem Umfeld.

Abseits der heiteren Momente hat Gigi auch schon turbulentere Erfahrungen hinter sich. Am 1. August waren er und Reality-Kollege Yasin Mohamed (34) in einen Autounfall auf der A81 bei Ludwigsburg verwickelt. In einer lilafarbenen Corvette gerieten sie bei dichtem Verkehr und nasser Fahrbahn in eine brenzlige Situation. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve übersah Gigi ein vorausfahrendes Fahrzeug, wich aus und kollidierte dabei mit einem VW Passat. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im August 2025

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Instagram / gigibirofio Yasin Mohamed und Gigi Birofio, Realitystars

