"Katastrophe": Leyla und Mike Heiter bangen um ihre Hochzeit

Große Aufregung bei Leyla Heiter (29) und Mike Heiter (33): Das Reality-TV-Paar möchte am Samstag seine Traumhochzeit in Italien feiern, doch die Feier droht wortwörtlich ins Wasser zu fallen. Auf Instagram ließ Leyla ihre Community an ihrer Sorge teilhaben und zeigte sich emotional: "Es kann sein, dass alles am Ende die größte Katastrophe wird." Auch Mike gab zu verstehen, dass die wetterbedingten Probleme ihnen mächtig zu schaffen machen. "Wir müssen uns entscheiden, ob wir alles nach drinnen verlegen", erklärte der Bräutigam in spe in einer Story. Der Traum von einer Zeremonie unter der italienischen Sonne schwebt in Gefahr.

Hintergrund der Sorgen sind die schlechten Wetteraussichten. Laut Mike wählten sie Italien, da sie ihre Hochzeit im Freien feiern wollten, umgeben von Sonne und sommerlichem Flair. "Deswegen sind wir extra hierhergekommen. Hätten wir das irgendwo drinnen machen wollen, dann wären wir ja in Deutschland geblieben", betonte er. Nun aber müssen alternative Lösungen wie Zelte oder eine Feier in Innenräumen in Betracht gezogen werden – ein Umstand, der den beiden sichtlich die Freude nimmt. Die Unsicherheit über das Wetter scheint die Vorfreude erheblich zu trüben.

Ihre Hochzeit, die über mehrere Tage hinweg geplant ist, sollte eigentlich ein absolutes Highlight werden. Bereits im Vorfeld sorgte das Paar mit Ankündigungen wie einem riesigen Blumenarrangement, bestehend aus über 20.000 Blumen, und vielen weiteren extravaganten Details für Aufsehen. Beide Stars hatten ihre Follower in den letzten Wochen regelmäßig an den aufwendigen Vorbereitungen teilhaben lassen. Während die Nerven nun blank liegen, sind Fans sicher, dass Leyla und Mike trotz aller Hindernisse am Wochenende ihren besonderen Tag feiern werden – auch wenn in etwas anderer Form als ursprünglich erhofft.

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter, 2025

IMAGO / Future Image Mike Heiter und Leyla Lahouar, 2025

IMAGO / BOBO Mike und Leyla Heiter, 2024