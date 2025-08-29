Schlaflose Nacht: Andrej Mangold kämpft mit Selbstzweifeln

Andrej Mangold (38) gibt intime Einblicke in seine Gedankenwelt. Der ehemalige Bachelor, der momentan mit seiner Freundin Annika Jung an der malerischen Amalfiküste Urlaub macht, offenbart sich mitten in der Nacht – um 4:21 Uhr morgens – in seiner Instagram-Story: "Anstatt neben meiner wundervollen Freundin in Ruhe zu schlafen, liege ich hier, bekomme meinen Kopf nicht abgeschaltet und komme einfach nicht zur Ruhe. Ich habe 1000 Gedanken im Kopf."

Andrej erklärt, dass ihn der ständige Druck, Projekte voranzutreiben, belastet. Obwohl die Möglichkeiten vor ihm vielfältig seien, falle es ihm schwer, die Balance zu finden. Die letzten Wochen beschreibt er als besonders herausfordernd: "Ich hoffe, dass ich das schnell wieder in den Griff bekomme, weil es nicht nur meine Laune runterzieht, sondern auch meine Motivation und den Spaß an dem tollen Leben, das ich führen darf."

Seine ehrlichen Worte zeigen eine neue Facette des vielseitigen Andrej, der erst kürzlich seine Teilnahme an der neuen Staffel von Promi Big Brother bekanntgegeben hatte. Als ehemaliger Basketballspieler ist er den Umgang mit Druck gewohnt, doch inzwischen fokussiert er sich auf Projekte außerhalb des Sports. Mit seinem Einzug ins Big-Brother-Haus verfolgt er das Ziel, seinen Kritikern eine andere Seite zu zeigen.

IMAGO / STAR-MEDIA Andrej Mangold, Februar 2024

Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Juli 2025

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2025