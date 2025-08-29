Tochter leidet unter Christina Applegates MS-Erkrankung

Christina Applegate (53) hat in ihrem Podcast "MeSsy" Einblicke in ihre aktuellen Herausforderungen mit der unheilbaren Krankheit Multiple Sklerose gegeben. Besonders emotional sprach die Schauspielerin über die Auswirkungen auf ihre 14-jährige Tochter Sadie Grace LeNoble. "Die Krankheit hat meine Tochter gebrochen", gestand die Schauspielerin am Dienstag. Sie sehe die Blicke ihrer Tochter, wenn sie sich kaum noch bewegen könne oder es nicht schaffe, in ihr Zimmer zu gehen, um ihr Gute Nacht zu sagen. "Im Moment schaffe ich es kaum noch ins Badezimmer", so Christina über den fortschreitenden Verlauf ihrer Erkrankung.

Christinas Erkrankung, die 2021 öffentlich bekannt wurde, belastet nicht nur sie selbst, sondern vor allem ihre Tochter Sadie, die ihre Mutter früher als aktive Tänzerin und Sportlerin kannte. Die Diagnose habe Sadie laut Christina zunächst stoisch hingenommen, doch mit der Zeit sei der Schmerz größer geworden. Trotz der schwierigen Situation gibt es für die beiden aber auch schöne gemeinsame Momente. Besonders wenn sie zusammen draußen sind, hält Sadie ihre Mutter am Arm und hilft ihr, Ängste zu überwinden. "Sie versucht immer, mir zu helfen – mit meinem Stock und allem, was dazu gehört", erzählt Christina.

Die Schauspielerin, die einst mit Rollen wie in "Eine schrecklich nette Familie" berühmt wurde, kämpft seit ihrer Diagnose nicht nur mit körperlichen Einschränkungen, sondern auch mit Symptomen wie starken Schmerzen und Verdauungsproblemen. In einem früheren Gespräch berichtete Christina, dass sie seit ihrer Diagnose mehrfach im Krankenhaus behandelt werden musste. Trotz der schweren Umstände bleibt Christina auf ihre Weise kämpferisch und betont immer wieder die Bedeutung der Familie, die ihr in den schwierigsten Zeiten Rückhalt gibt.

Getty Images Christina Applegate und ihre Tochter Sadie Grace LeNoble

Getty Images Sadie Grace LeNoble mit ihrer Mutter Christina Applegate, im Jahr 2022

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin