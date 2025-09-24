MS-kranke Christina Applegate träumt von dieser Kult-Rolle

Aufgrund ihrer Multiple-Sklerose-Erkrankung war Christina Applegate (53) gezwungen, ihre Schauspielkarriere aufzugeben. Allerdings gibt es eine Rolle, die der Hollywoodstar auch mit der Krankheit sofort annehmen würde: die Hauptrolle aus dem Kult-Theaterstück "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" Dabei handelt es sich um ein sehr berühmtes Theaterstück des US-amerikanischen Dramatikers Edward Albee, verfilmt wurde es bereits im Jahr 1966. Auf X teilte Christina einen Gedanken mit ihren Fans: "Wenn ich wieder arbeiten könnte: Martha aus 'Wer hat Angst vor Virginia Woolf?'" Ob sie lieber auf der Bühne oder vor der Kamera stehen würde, verriet die "Dead to Me"-Darstellerin nicht.

Vermutlich handelt es sich bei dem Post aber nur um ein Gedankenspiel, denn dass Christina noch einmal eine Film- oder Serienrolle annehmen würde, ist wohl eher unwahrscheinlich. Das ist auch der US-Amerikanerin bewusst: Mit ihrem Krankheitskampf geht sie offen um und erklärte auch schon öfter in Interviews, sie sei sich bewusst, dass ihre Rolle in "Dead to Me" ihre letzte sein wird. Gegenüber Variety erklärte sie aber auch schon, dass sie sich vorstellen könne, hinter der Kamera zu arbeiten. "[Ich] würde gerne Dinge entwickeln und produzieren. Ich habe viele Ideen im Kopf und muss sie nur noch umsetzen", erklärte Christina.

Auch wenn sie sich stets kämpferisch zeigt, machte Christina nie ein Geheimnis daraus, dass ein Leben mit MS alles andere als einfach ist. Nicht nur, dass die Nervenkrankheit nach und nach ihre Mobilität und damit auch Lebensqualität einschränkt – sie hat auch mental zu kämpfen. Vergangenes Jahr erzählte die 52-Jährige im Podcast "MeSsy" offen, wie belastend ihre Situation sei: "Ich bin gerade in einer Depression, die ich seit Jahren nicht mehr gespürt habe. Eine echte Scheiß-Depression, die mir ein bisschen Angst macht, weil sie sich wirklich fatal anfühlt. Ich bin im Moment in einer Dunkelheit gefangen, die ich noch nie gespürt habe..."

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Applegate und Sadie Grace LeNoble, Februar 2023

Anzeige Anzeige