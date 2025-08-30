18 Monate: Iris Klein und Stefan Braun feiern ihre Liebe

Iris Klein (58) und Stefan Braun feiern ihre Liebe! Das Paar, das erst vor wenigen Wochen in einer Liebeskrise steckte, zeigt sich nun glücklicher denn je. Am Mittwoch wurde ein ganz besonderes Jubiläum begangen: "Heute sind es 18 Monate", schrieb die Reality-TV-Darstellerin in einer Instagram-Story zu einem Foto, das sie und ihren Partner verliebt zeigt. Passend zur romantischen Stimmung wählte Iris dabei den Song "Auf uns" von Andreas Bourani (41), um den besonderen Moment zu untermalen.

Auch in ihrem Instagram-Feed teilte Iris verliebte Schnappschüsse. So postete sie drei Bilder, auf denen sie und Stefan in strahlend weißen Outfits im Partnerlook zu sehen sind. Die Fotos lassen vermuten, dass diese auf einer glamourösen White-Party entstanden sind. Dazu schrieb die Mama von Daniela Katzenberger (38) stolz: "Heute gehen wir unseren Weg schon 18 Monate gemeinsam." Die Leichtigkeit, die von den Bildern ausgeht, zeigt, dass die beiden ihre schwierigen Momente hinter sich gelassen haben.

Doch was steckte eigentlich hinter der Liebeskrise der zwei Turteltauben? Wie Bild berichtete, gab es hinter den Szenen ein Eifersuchtsdrama, da Stefan gemeinsam mit anderen Frauen auf einem Dreh in der Dominikanischen Republik war. "Iris ist deshalb zu Hause durchgedreht. Das hat sie total getriggert", so der Insider. Verdenken kann man Iris das nicht – schließlich wurde die 58-Jährige von ihrem Ex-Mann Peter Klein (58) wohl bei den Dschungelcamp-Dreharbeiten 2023 mit der Laiendarstellerin Yvonne Woelke (45) betrogen.

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, August 2025

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Stefan Braun und Iris Klein bei den RTL+ Reality Awards in Köln, Dezember 2024