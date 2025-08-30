Wegen Aleks? Emmy Russ bleibt in Deutschland undercover

Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu werden bald bei Temptation Island V.I.P zu sehen sein. Offiziell sind die Realitystars noch zusammen – doch ihr Beziehungsstatus ist bereits jetzt heiß diskutiert. Laut Dilara Kruse soll Aleks nämlich Single sein und derzeit mit Emmy Russ (26) anbandeln. Auch Emmy füttert immer wieder die Gerüchteküche – so auch in ihrer neuesten Instagram-Story. In dieser erzählt die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie von Spanien nach Deutschland reist. Etwa um Aleks zu besuchen?

Auch Emmys weitere Erzählungen lassen die Fans aufhorchen. Besonders ihr Kofferinhalt heizt die Spekulationen weiter an. "Ich habe noch nie für Deutschland im Sommer so viele Cappys, Sonnenbrillen und Kapuzenpullover mitnehmen müssen", erklärt sie vielsagend. Offenbar hat Emmy vor, in Deutschland undercover zu bleiben. Obendrein deutet sie an, dass sie momentan etwas verheimlichen müsse: "Schade, dass ich es euch nicht erklären kann, aber der Zeitpunkt wird kommen."

Schon vor zwei Tagen hatte Emmy auf Instagram die Spekulationen kräftig befeuert. "So wie mein Leben gerade ist und alles, was dazugekommen ist, macht es mich unfassbar glücklich", schwärmte die Reality-TV-Bekanntheit. Die Fans rätselten daraufhin noch intensiver, ob zwischen Aleks und ihr wirklich etwas läuft. Bei den Followern stießen die pikanten Andeutungen nicht nur auf Begeisterung. Viele vermuteten hinter dem Ganzen eine kalkulierte PR-Nummer. "Meines Erachtens ist diese Petrovic-Geschichte nur PR", wetterte nicht nur ein User.

Anzeige Anzeige

Collage: RTLZWEI, Instagram / emmyruss Collage: Aleksandar Petrovic und Emmy Russ, Realitystars

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Anzeige