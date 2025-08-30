Bruce Willis lebt bei Pflegern: Emma wehrt sich gegen Kritik

Emma Heming (47), Ehefrau des Hollywood-Stars Bruce Willis (70), spricht offen über die Herausforderungen, die sie seit der Diagnose ihres Mannes begleiten. In einem emotionalen Interview mit Diane Sawyer (79), das kürzlich in einem ABC-Special ausgestrahlt wurde, enthüllte sie, dass der an frontotemporaler Demenz erkrankte Schauspieler inzwischen in einem separaten Haus lebt, das speziell auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist. Diese Entscheidung, die für viele Diskussionen sorgte, beschreibt Emma als hart, aber notwendig, um sowohl Bruce als auch den gemeinsamen Töchtern Mabel und Evelyn ein sicheres und stabiles Umfeld zu schaffen. Doch seit ihrer Offenheit muss sie sich auch gegen laute Kritik verteidigen.

In einem emotionalen Instagram-Video äußerte sich Emma zu den Reaktionen und der lauten Kritik, die sie nach dem Interview erreicht hat. Sie machte deutlich, dass insbesondere pflegende Angehörige oft mit Vorurteilen und Missverständnissen zu kämpfen haben. "Was pflegende Angehörige erleben, ist nicht jedermanns Realität, und daher sollten Urteile aus der Ferne unterbleiben", erklärte sie und betonte, dass sie ihre Erfahrungen öffentlich teile, um eine Verbindung zu anderen Betroffenen aufzubauen. Unterstützung erhielt sie unter anderem von Tallulah Willis (31), Bruce' Tochter aus seiner Ehe mit Demi Moore (62), die schrieb: "Wir lieben dich und danken dir für alles, was du für uns und die Familie tust."

Bruce lebt heute in einem speziell angepassten Zuhause mit einem Rund-um-die-Uhr-Pflegeteam, wodurch sichergestellt wird, dass er die Betreuung erhält, die er braucht. Trotz seiner Erkrankung, die vor allem seine Sprachfähigkeit immer weiter einschränkt, bleibt der Schauspieler körperlich mobil. Die Diagnose stellt seit 2023 den Alltag der Familie auf den Kopf. Emma und Bruce hatten 2009 geheiratet und sind seitdem durch Höhen und Tiefen gegangen.

Getty Images Bruce Willis und seine Frau Emma Heming Willis, Oktober 2019

Instagram / buuski Bruce Willis und Tallulah Willis umarmen sich

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming mit ihren Töchtern, Juli 2025