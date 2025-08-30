Das reizte Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann an "The Summit"

Nach seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2018 verzichtete Ansgar Brinkmann (56) auf weitere Auftritte in Reality-Formaten. Das ändert sich jetzt, denn der Ex-Profifußballer ist in der neuen Show "The Summit" zu sehen. Warum er sich entschied, an der Abenteuer-Show teilzunehmen, erklärt Ansgar im Promiflash-Interview. "Die Natur [Neuseelands] und die sportliche Herausforderung [haben mich gereizt]", meint er. Vorab wurde den Kandidaten allerdings nur wenig über das Konzept der Sendung verraten. Sie wussten nur, dass es auf eine Wandertour einen Berg hinaufgeht: "Ein bisschen in der Natur wandern hat man mir gesagt. Ich wusste, es wird anstrengend, aber auch spannend."

"The Summit" ist allerdings noch viel mehr als das. Es geht nicht nur ums Wandern: Das Ganze wird eine harte Tour durch die Berge Neuseelands bis rauf zum Gipfel. Erschwert wird der Weg durch Challenges und die Rucksäcke, in denen die Kandidaten ihr Preisgeld tragen. Als Sportler dürfte Ansgar aber bestens gerüstet sein. Aber ob sportlich oder nicht – die Show wird eine Herausforderung der anderen Art. Das deuteten auch schon andere Kandidaten an. Reality-Sternchen Cecilia Asoro (29) deutete gegenüber Promiflash an, dass vor allem der Marsch sie vor allem körperlich auszehrte: "Alles, was ich bisher an Sport gemacht habe, kannst du damit nicht vergleichen."

Aktuell schießt in den Streaming-Portalen ein Survival- oder Abenteuer-Format nach dem anderen aus dem Boden. Auf YouTube glänzen Shows wie 7 vs. Wild oder "Man Hunt", während bei Prime Video oder Joyn gleichzeitig Sendungen wie "Deep Down" oder "Mission Unknown" liefern. In den meisten dieser Shows geht es primär um die Erfahrung, weniger ums Geld. Bei "The Summit" ist das anders, denn den Sieger erwartet eine gewaltige Gewinnprämie von einer Million Euro. Mit dabei sind vor allem Realitystars wie Matthias Mangiapane (41), Serkan Yavuz (32) oder Emmy Russ (26). Aber auch Schauspieler Felix von Jascheroff (43) und Fitness-Creator Flying Uwe (38) sind dabei. Los geht es am 26. September auf Prime Video.

Ansgar Brinkmann, "The Summit"-Kandidat 2025

Realitystar Cecilia Asoro bei "The Summit", 2025

Der Cast von "The Summit"