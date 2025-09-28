Giulia Siegel sieht Vorteil gegenüber den "The Summit"-Girls

Giulia Siegel (50) ist Teil der neuen Reality-Show The Summit und sprach auf dem RTLZWEI-Wiesntisch im Käferzelt in einem Interview mit Promiflash über ihre Teilnahme und die Herausforderungen des Formats. Die Moderatorin verriet dabei, dass sie selbst keinen Sport treibt, aber durch ihre frühere Ballettausbildung sehr gelenkig sei. Trotz einiger körperlicher Einschränkungen wie Schrauben im Rücken setzt Giulia auf ihren starken Willen: "Wenn mein Körper sagt, es geht nicht mehr, dann kann ich aber noch drei Stunden stur weiter durchmarschieren." Diesen mentalen Vorteil betrachtet sie in Kombination mit ihrem Alter als Stärke gegenüber jüngeren Teilnehmerinnen, die ihrer Meinung nach oft schneller aufgeben würden.

Das Abenteuer an der TV-Show beschreibt die Medienpersönlichkeit als eine anspruchsvolle sportliche und psychologische Herausforderung. Im Gegensatz zu ihrer vorherigen Teilnahme an der kontroversen Sendung Promis unter Palmen, die sie damals nach eigenen Angaben so belastete, dass sie mit einem Psychologen nach Hause musste, habe sie "The Summit" jedoch als harmonisch und positiv in Erinnerung behalten. Für Giulia sei das Format nicht nur eine Gelegenheit gewesen, sich neuen Herausforderungen zu stellen, sondern auch eine intensive Erfahrung mit eher angenehmen Erinnerungen zu verbinden.

Privat zeigt sich Giulia oft als energiegeladene Person, die ihre Fans auf sozialen Netzwerken mit akrobatischen Clips und Einblicken in ihren Alltag begeistert. Neben ihrer Karriere ist die dreifache Mutter für ihre Bodenständigkeit bekannt und strahlt dennoch eine bewundernswerte Stärke aus. Mit ihrem besonderen Humor und ihrer selbstbewussten Art hat sie sich über die Jahre hinweg eine loyale Fangemeinde aufgebaut. Ihr eiserner Wille und ihre Ausdauer sind dabei nicht nur vor der Kamera spürbar, sondern auch im Umgang mit den Herausforderungen ihres Lebens.

Getty Images Giulia Siegel, Mai 2023

Imago Giulia Siegel, 2025

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel, Reality-TV-Star