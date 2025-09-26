Brandblasen auf Lippen: So hart war "The Summit" für Giulia

Giulia Siegel (50) ist ab morgen, dem 26. September, in der neuen Reality-Show "The Summit" zu sehen. Vorab sprach die Moderatorin beim RTLZWEI-Wiesntisch mit Promiflash über die extremen Herausforderungen, denen sie sich beim Dreh in Neuseeland stellen musste. Statt des erhofften Sommersonnenscheins erwartete sie dort Regen. Und trotz des Schmuddelwetters mussten die Kandidaten sechs Stunden lang einen Berg erklimmen – und das mit Brandblasen auf den Lippen, die die ganze Zeit schmerzten. "Wir dachten erst, das ist Herpes, aber es waren wirklich Brandblasen, die geeitert sind", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit.

Neben den schmerzhaften Brandblasen hatten Giulia und ihre Kolleginnen aufgrund einer Fehleinschätzung auch mit nassen Füßen zu kämpfen. "Wir dachten, die erste Challenge ist, durchs Wasser zu laufen, und haben die Schuhe ausgezogen", erinnerte sie sich. Das Ergebnis waren durchgehend nasse Füße, die ihren Aufstieg noch beschwerlicher machten. Doch das sollte nicht die einzige Hürde für die dreifache Mutter bleiben: Aufgrund von Rückenproblemen war der Aufstieg besonders beschwerlich für sie. Um den steilen Weg zu bewältigen, wählte sie eine ungewöhnliche Technik: "Ich bin wie ein Spiderman auf allen Vieren hochgekrabbelt", erzählte die Münchnerin im Promiflash-Interview.

Gemeinsam mit zwölf weiteren Prominenten kämpft Giulia um das Preisgeld von einer Million Euro. Mit von der Partie sind neben der DJane auch Schauspieler Felix von Jascheroff (43), Realitystar Cecilia Asoro (29), Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann (56), Model Klaudia Giez (29), Realitystar Emmy Russ (26), Entertainer Matthias Mangiapane (41), Realitystar Serkan Yavuz (32), YouTuber Flying Uwe (38), Ex-DSDS-Kandidatin Tanja Tischewitsch (36) und Tänzer und Choreograf patroX.

Imago Giulia Siegel, 2025

Amazon MGM Studios Der Cast von "The Summit"

Amazon MGM Studios Realitystar Cecilia Asoro bei "The Summit", 2025