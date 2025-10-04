So verstand sich Giulia Siegel mit den "The Summit"-Promis

Giulia Siegel (50) war kürzlich beim RTLZWEI-Wiesntisch zu Gast und nutzte die Gelegenheit, über ihre Erfahrungen mit der Reality-TV-Show The Summit zu sprechen. Die Moderatorin, die derzeit in mehreren Formaten wie "Der Promihof" mitspielt, verriet Promiflash, dass sie sich generell mit den anderen Teilnehmern gut verstanden habe. In der Show traf sie unter anderem auf Reality-TV-Bekanntheiten wie Emmy Russ (26) und Serkan Yavuz (32). Giulia betonte, dass sie "Bock auf Menschen" habe und es ihr leichtfalle, sich auf allerlei Charaktere einzulassen.

Im Interview erklärte sie, dass sie sogar verrückte und anstrengende Persönlichkeiten zu schätzen wisse – solange diese höflich bleiben. "Ich mag Menschen, ich mag auch verrückte Menschen. Ich mag auch anstrengende Menschen, solange sie höflich bleiben. Wenn sie dann nicht mehr höflich sind, dann kann ich auch mal laut werden", stellte sie klar. Diese Einstellung habe ihr auch bei "The Summit" geholfen, mit dem oft wilden Mix an Kandidatinnen und Kandidaten gut auszukommen. Offenbar gab es in der Show keine größeren Spannungen oder ernsthafte Konflikte, die das Miteinander nachhaltig belasteten.

Giulia Siegel ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Reality-TV-Landschaft und hat sich neben ihrer Karriere als Moderatorin auch als Model, Musikerin und Entertainerin einen Namen gemacht. Ihre offene und selbstbewusste Art kommt bei den Fans stets gut an. Dass sie sich immer wieder neuen Herausforderungen stellt, sieht man auch an ihrem Engagement bei Show-Projekten wie "The Summit". Privat ist Giulia als Mutter von drei Kindern bodenständig geblieben, was sie für ihre Anhängerinnen und Anhänger umso nahbarer macht.

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel, Reality-TV-Star

Amazon MGM Studios Der Cast von "The Summit"

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"