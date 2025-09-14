Emmy Russ dachte, sie sei bei "The Summit" im falschen Film

Reality-Star Emmy Russ (26) sorgt derzeit mit ihrer Teilnahme an der Show The Summit für Schlagzeilen – doch ihr Start in das Abenteuer verlief alles andere als geplant. In der Sendung, bei der Prominente einen Gipfel erklimmen müssen, um am Ende eine Gewinnsumme von bis zu einer Million Euro zu ergattern, erlebte Emmy eine kuriose Überraschung. Im Interview mit Promiflash gestand die Influencerin: "Ich habe gar nichts gelesen. Ich habe sogar meine Wanderschuhe vergessen." Der Grund für ihre Verwirrung: Sie hatte Neuseeland mit Australien verbunden – und war deshalb auf völlig andere Szenen eingestellt.

In dem Gespräch erzählte Emmy, sie habe sich auf traumhafte australische Strände mit blauen Wellen und Delfinen gefreut. Die Realität sah jedoch anders aus: "Ich dachte wirklich, ich lande an diesen australischen, blauen Stränden und sehe Delfine aus dem Fenster im Flugzeug springen. Und dann lande ich – ich war noch nie so sprachlos, weil ich einfach nur graue Berge gesehen habe." Die Szene wirkte für Emmy so surreal, dass sie sogar einen Mitreisenden am Fenster bat, mit ihrem Handy ein Video aufzunehmen, um den Leuten zu zeigen, dass sie im falschen Film gelandet ist.

Emmy ist bekannt für ihre offene und direkte Art, die ihre Fans regelmäßig zum Schmunzeln bringt. Der Reality-Star, der durch Formate wie Beauty & The Nerd und Promi Big Brother berühmt wurde, präsentiert auf Social Media gerne ihren luxuriösen Lebensstil am Strand mit Sonne und Meer. Dass sie diese Reise jedoch ohne Wanderschuhe und mit völlig falschen Vorstellungen antrat, unterstreicht einmal mehr ihren unkonventionellen Charme – und sorgt bei ihren Anhängern für reichlich Gesprächsstoff. Ob sie es tatsächlich bis zum Gipfel schafft, bleibt für ihre Fans mit Spannung abzuwarten.

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025

Amazon MGM Studios Emmy Russ, "The Summit"-Kandidatin

Instagram / emmyruss Emmy Russ, August 2024