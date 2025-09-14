Emmy Russ genoss ihr "Pretty Privilege" bei "The Summit"

Emmy Russ (26) ging bei The Summit mit einem gerissenen Plan an den Start – und setzte dabei weniger auf Muskelkraft als auf ihren Augenaufschlag. "Pretty Privilege kommt immer ein bisschen zum Vorschein bei mir", verrät das Reality-Sternchen jetzt im Interview mit Promiflash. "Wenn da ein paar starke Männer sind, dann sage ich: 'Mach du das mal, trag mich mal da rüber oder hilf mir doch mal", erzählt sie schmunzelnd. Und ihr Plan ging offenbar auf, sodass sich Emmy ihre Kräfte für die harte TV-Challenge strategisch einteilen konnte. Welche männlichen Teilnehmer ihre Hilfsbereitschaft nach diesem Statement möglicherweise überdenken werden, können die Zuschauer schon bald erfahren: Ab dem 26. September ist das neue Reality-Format bei Prime Video zu sehen.

Dennoch war der Weg auf den Berg für die 26-jährige Hamburgerin alles andere als ein Spaziergang. "Für mich war es auch körperlich anstrengend", betont Emmy. Ihre geringe Körpergröße und ihr niedriges Gewicht hätten die Aufgaben oft noch schwerer gemacht. "Ich bin immer die Kleinste, ich bin immer die Leichteste und ich muss immer dieselbe Arbeit machen wie ein 100-Kilo-Mann", erklärt sie. Ohne spezielles Training spürte sie jede Etappe besonders deutlich in den Knochen und musste mit ihren Kräften clever haushalten. Trotzdem kämpfte Emmy sich durch und nahm selbst die anstrengendsten Momente mit Humor.

Dass Emmy ihr gefälliges Äußeres gezielt einzusetzen weiß, ist längst kein Geheimnis mehr. Schon in diversen anderen TV-Formaten hat sie gezeigt, dass sie mit Charme, Witz und enganliegenden Leggings so manchem Konkurrenten den Kopf verdrehen kann. Auch diesmal beweist sie, dass sie nicht nur kämpft, sondern strategisch vorgeht – auch wenn ihre Vorbereitungen mit denen der meisten anderen Teilnehmer kaum mithalten konnten. Angeblich habe Emmy nicht einmal das Briefing gelesen, sodass mehrere Bikinis den Weg in ihren Reisekoffer fanden, anstatt tatsächlich bergtauglicher Outfits.

Amazon MGM Studios Emmy Russ, "The Summit"-Kandidatin

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"

