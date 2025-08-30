Donna Kelce bewahrt Souvenirs von Travis' Verlobung auf

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben ihre Verlobung bekanntgegeben – Fans, Freunde und Familie sind begeistert und lassen das Paar gebührend hochleben. Besonders Travis' Mutter Donna Kelce (72) scheint von der neuen Verbindung ihres Sohnes tief bewegt zu sein. Wie ein Insider berichtet, hat die stolze Mutter angefangen, Erinnerungsstücke aus dieser Phase zu sammeln. "Donna ist sehr sentimental. Sie bewahrt kleine Dinge wie Fotos, Notizen und Blumen auf", verriet die Quelle dem Magazin People.

Donnas Freude am Glück ihres Sohnes und der Grammy-prämierten Musikerin zeigt sich auf eine weitere besondere Weise: Sie machte ihre Freude für die ganze Welt ersichtlich, indem sie ihr Facebook-Titelbild wechselte. Ihre Titelbild-Galerie ersetzte Donna durch Kinderfotos von Travis und Taylor, die an den klassischen Stil eines Schulfotobuchs erinnern. Während Travis charmant in einem rotkarierten Hemd posiert, ist die junge Taylor stilvoll in einem schwarzen Kleid mit weißem Kragen gekleidet. Ein herzlicher erster öffentlicher Gruß der zukünftigen Schwiegermutter.

Im September 2023 outeten sich die Sängerin und der NFL-Star öffentlich als Paar. Seitdem standen sie immer häufiger gemeinsam im Rampenlicht. So begleitete Travis seine Liebste auf ihrer erfolgreichen Welttournee, während sie des Öfteren zur Unterstützung im Stadion gesichtet wurde. Zuletzt wurde bekannt, dass das Paar nach der Verlobung auf der Suche nach einem gemeinsamen Zuhause sein soll.

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce im Oktober 2023

Screenshot Donna Kelce erneuert Facebook-Titelbild, August 2025

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023