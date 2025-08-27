Kansas City Chiefs feiern Taylor Swift als Teil der Familie

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben ihre Verlobung bekannt gegeben! Die freudigen Neuigkeiten teilte das Paar am 26. August über Instagram und begeisterte damit unzählige Fans auf der ganzen Welt. Die offizielle Seite der Kansas City Chiefs, für die der Football-Star spielt, ließ es sich nicht nehmen, dem Paar ebenfalls zu gratulieren: "Heute ist ein Märchen! Glückwunsch an Travis und Taylor – wir freuen uns, dich als dauerhaftes Mitglied der Chiefs Kingdom Familie zu haben!", heißt es in einem herzlichen Post.

Die Verlobung wurde nur zwei Tage nach einem besonderen Screening der ESPN-Serie "The Kingdom" bekannt gegeben, das in Kansas City stattfand und bei dem auch Travis' Eltern, Ed Kelce und Donna Kelce (72), anwesend waren. Der Vorsitzende und Geschäftsführer der Kansas City Chiefs, Clark Hunt, betonte in einem Gespräch mit People, dass die Doku einige einzigartige Einblicke in die Beziehung des Paares gebe, die man zuvor so nicht kannte. Besonders der Rückblick auf Taylors allerersten Besuch eines Chiefs-Spiels am 23. September 2023 sorgte für Begeisterung, wie Clark Hunt erklärte. Ihre Anwesenheit brachte an diesem Tag das Arrowhead Stadium zum Beben, als sie zusammen mit Travis' Mutter Donna das Spiel verfolgte, welches die Chiefs deutlich gegen die Chicago Bears gewannen.

Seit diesem ersten gemeinsamen Auftritt erlebte das Paar eine mediale und private Erfolgsgeschichte. Taylor, die als Sängerin weltweit gefeiert wird, lernte Travis über gemeinsame Freunde kennen und besiegelte nur wenige Wochen später mit ihm öffentlich ihre Beziehung – Hand in Hand bei einer "Saturday Night Live"-Afterparty. Fans lieben die beiden für ihre lockere und humorvolle Art. Mit ihrem außergewöhnlichen Charme und der gegenseitigen Wertschätzung haben Taylor und Travis die Herzen von Millionen erobert, und nun schreiben sie das nächste Kapitel ihrer gemeinsamen Liebesgeschichte. Herzlichen Glückwunsch!

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas

Getty Images Donna Kelce und Taylor Swift beim Spiel der Kansas City Chiefs, November 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025