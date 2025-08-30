Ex-Sportler Ansgar Brinkmann hatte bei "The Summit" Vorteile

Ansgar Brinkmann (56), bekannt als ehemaliger Fußballprofi, nimmt in der neuen TV-Show "The Summit" eine ganz besondere Herausforderung an: Gemeinsam mit anderen prominenten Teilnehmern versucht er, einen Berg zu erklimmen und sich so den Weg zu einem Preisgeld von bis zu einer Million Euro zu bahnen. Im Gespräch mit Promiflash erzählte der Ex-Sportler, dass seine körperliche Fitness ihm dabei geholfen habe, sich in der Show zu behaupten. "Definitiv war es sehr, sehr nützlich, körperlich in einer guten Verfassung zu sein", erklärte Ansgar.

Doch trotz seines Vorteils betonte er, dass Erfolg in der Show nicht allein auf sportliche Fähigkeiten zurückzuführen sei. Denn "The Summit" erfordert weit mehr als bloße Ausdauer und Muskelkraft, wie der ehemalige Kicker verriet. Das Konzept der Show sei vielseitig und fordere die Teilnehmer auf mehreren Ebenen heraus. "Das Spiel war sehr komplex und hatte viele Faktoren, die darüber entscheiden, wer wie weit kommt", so Ansgar weiter. Nicht der fitteste Teilnehmer stehe automatisch ganz oben auf dem Siegertreppchen, sondern derjenige, der alle Aufgaben und Herausforderungen meistert und dabei auch strategisch klug vorgeht.

Während seiner aktiven Zeit als Fußballspieler polarisierte Ansgar nicht nur durch sein Können, sondern auch durch seine unkonventionelle, oft rebellische Art. Privat ist der frühere Kicker für seinen Humor und seine lockere Einstellung bekannt – Eigenschaften, die ihm auch in der außergewöhnlichen Welt von "The Summit" zugutekommen dürften. Auch wenn er heute fernab des Rasens neue Abenteuer sucht, bleibt eines klar: Der 56-Jährige scheut weder Herausforderung noch Risiko.

Anzeige Anzeige

Agentur filmcontact Ansgar Brinkmann, "The Summit"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"

Anzeige Anzeige

Imago Ansgar Brinkmann, März 2018

Anzeige