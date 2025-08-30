Ex Taylor Lautner feiert Taylor Swifts Verlobung mit Travis

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) wollen ihre Liebe offiziell besiegeln! Nach zwei Jahren Beziehung machte der NFL-Star seiner Partnerin einen romantischen Antrag – mit einem funkelnden Diamantring. Die Nachricht schlug in den sozialen Medien wie eine Bombe ein, als das Paar mit dem Post "Your English teacher and your gym teacher are getting married" seine Verlobung bekanntgab. Neben den vielen prominenten Gratulanten meldete sich jetzt auch ihr Ex-Freund Taylor Lautner (33) auf Instagram und schickte liebevolle Glückwünsche.

Der Twilight-Star, der 2009 kurzzeitig mit Taylor Swift liiert war, postete das offizielle Verlobungsfoto des Paares in seiner Story und bekundete seine Freude über die Neuigkeiten. Zudem scherzte er, dass seine Frau Tay Lautner (28), bekennender Swiftie, ihn zum "besten Ex" der Sängerin ernannt habe. Gegenüber People betonte er: "Sie hat keinen einzigen Diss-Track über mich geschrieben. Das nehme ich gerne als Kompliment."

Dass zwischen Taylor und der Musikerin längst kein böses Blut herrscht, zeigte sich schon im vergangenen Jahr. Damals besuchte der Schauspieler gemeinsam mit seiner Frau Tay Lautner ein Konzert der "Love Story"-Sängerin während ihrer The Eras Tour im Londoner Wembley-Stadion – sehr zur Freude der Fans. Unter einem Instagram-Foto von dem 33-Jährigen schrieb ein User: "Taylor und Taylor sind gekommen, um Taylor zu sehen!" Viele zeigten sich begeistert davon, wie entspannt der Ex-Partner mit der neuen Beziehung der Sängerin umgeht. "Es ist total erfrischend, einen Ex zu sehen, der keinen Groll hegt!", hieß es in den Kommentaren.

Getty Images / Mike Coppola; Getty Images / Valerie Macon Taylor Lautner und Taylor Swift

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas

Getty Images Taylor Lautner und seine Frau Tay