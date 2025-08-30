Famegeil? Jannik Kontalis sind die Vorurteile komplett egal

Jannik Kontalis (29) sorgt derzeit für Schlagzeilen nach einer wilden Poolparty mit Sänger Bill Kaulitz (35) in Los Angeles. Der Reality-TV-Star war nur eine Woche nach einer gemeinsamen Partynacht in Berlin spontan mit seinem Freund und Kollegen Giuliano Hediger in die USA geflogen, um an der Feier des Tokio Hotel-Stars teilzunehmen. Wie Jannik im RTL-Interview erklärte, war dies sein erster Besuch in der kalifornischen Metropole: "Ich hab' nicht viel gesehen, deswegen muss ich wohl noch mal hin." Dennoch trübt ein Ärgernis die Erinnerungen an den glamourösen Trip.

Was Jannik besonders an seine Grenzen bringt, sind die Vorurteile, die ihm daraufhin entgegenschlugen. Von einigen wurde ihm unterstellt, er sei allein für den Ruhm auf die Partyszene angewiesen. "Es ist einfach respektlos", äußerte der Fernsehdarsteller seinen Frust und betonte, dass die Leute zu schnell urteilen würden. Besonders ärgerten ihn im Netz verbreitete, angeblich gefälschte Kussbilder, die ihn mit Bill zeigen sollten: "Man hat nichts gesehen. Man hat uns ja nur feiern gesehen." Obwohl Jannik beklagte, wie anstrengend er diese Gerüchte empfinde, stellte er auch klar, dass er sich nicht durch negative Kommentare aufhalten lassen werde.

Dass Jannik und Bill ein gutes Verhältnis pflegen, überrascht nicht – denn Bill ist bekannt für seine herzliche und offene Art zu seinen Gästen. In der Vergangenheit gab es bereits Spekulationen, ob Jannik in einem anderen Kontext mit den Kaulitz-Brüdern zusammenarbeiten könnte. Bill und sein Bruder Tom betreiben die Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz", die Jannik kürzlich besucht haben dürfte – und dabei vielleicht auch vor der Kamera stand. Ob dies zu zukünftigen Projekten führt, bleibt zwar unklar, doch die Verbindung zwischen dem Realitystar und der Musikgröße sorgt weiterhin für reichlich Gesprächsstoff.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / thecandycrash Jannik Kontalis, Bill Kaulitz und weitere Promis auf Bills Poolparty in LA

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, August 2025

Anzeige