Jannik Kontalis wohl bei "Kaulitz & Kaulitz"-Staffel dabei

Jannik Kontalis (29) scheint in der dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz", der Netflix-Realityshow von Bill (35) und Tom Kaulitz (35), dabei zu sein – zumindest lassen aktuelle Indizien darauf schließen. Der Realitystar wurde gestern bei einer Poolparty in Los Angeles gesichtet, die Bill ausrichtete. Mit dabei war auch sein Freund und TV-Kollege Giuliano Hediger. In der Instagram-Story des Tokio-Hotel-Sängers sahen aufmerksame Fans aber nun ein spannendes Detail: Im Hintergrund tauchte ein Kameramann auf. Der Verdacht liegt nahe, dass die fröhliche Feier für die Netflix-Show mitgefilmt wurde.

Die ausgelassene Poolparty war, nach ihrer gemeinsamen Party-Nacht in Berlin vor knapp zwei Wochen, offenbar ein gelungenes Wiedersehen zwischen dem Musiker und dem Realitystar. Bill teilte in seiner Story zahlreiche Eindrücke voller Spaß und guter Laune. Ob das Kamerateam zufällig vor Ort war oder gezielt für Dreharbeiten eingeladen wurde, ist bislang unklar. Doch allein die Spekulation, dass Jannik in der neuen Staffel auftauchen könnte, sorgt bereits für Aufsehen – zumal die Show weitere Details über die besondere Verbindung der beiden lüften könnte.

Andeutungen über ihre engere Beziehung gab es schon vor Janniks Besuch bei Bill. In einer Fragerunde auf Instagram schrieb er vor seinem Flug nach Los Angeles geheimnisvoll: "Ihr seht morgen, wo es hingeht und ich sehe einen ganz besonderen Menschen wieder." Wer damit gemeint war, ließ er zu dem Zeitpunkt noch offen – doch viele Follower vermuteten sofort Bill. Es bleibt spannend, ob und wie die beiden ihre Geschichte fortschreiben werden – und ob Netflix dabei weiter zusieht!

Getty Images / Andreas Rentz, Instagram / jannikkontalis Bill Kaulitz und Jannik Kontalis

Instagram / billkaulitz Jannik Kontalis im August 2025

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, August 2025